Gifhorn

In eine Gartenlaube am Dannenbütteler Weg 115 in Gifhorn ist zwischen dem 8. und dem 10. November eingebrochen worden. Die Polizei sucht nun Zeugen. Die bislang unbekannten Täter schlugen eine Fensterscheibe der Laube ein und gelangten auf diesem Weg ins Innere des Gebäudes. Entwendet wurden diverse Werkzeuge. Die Parzelle grenzt direkt an den Dannenbütteler Weg und den Parkplatz des betroffenen Kleingartenvereins an. Um sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe bittet die Polizei in Gifhorn, Telefon (0 53 71) 98 00.

Von der AZ-Redaktion