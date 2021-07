Landkreis Gifhorn

Die Gifhorner Kreisverwaltung meldet einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit dem Corona-Virus, die Gesamtzahl der Verstorbenen erhöht sich damit auf 191. Es handele sich um den Tod einer Person aus der Gruppe der älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger, so der Landkreis, der Todesfall sei mit mehreren Wochen Verzögerung erst gemeldet worden.

Das RKI informiert über sieben Corona-Neuinfektionen innerhalb eines Tages, die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 35. Die 7-Tage-Inzidenz bleibt stabil bei 19,8. Das Gesundheitsamt hat weitere 48 Tests durchgeführt. Das DIVI-Intensivregister meldet keinen Covid-19-Patienten auf Intensivstation.

Der Landkreis informiert, dass er am Mittwoch, 28. Juli, im Impfzentrum erneut ohne vorherige Terminvereinbarung mit Impfstoffen von Biontech oder Moderna Erstimpfungen anbietet. Zwischen 8 und 16.30 Uhr können Bürgerinnen und Bürger mit Personalausweis und bei Vorhandensein Impfpass vorbei kommen. „Wir wollen alles dafür tun, um die Impfquote weiter zu steigern“, so Landrat Dr. Ebel, „Die Terminbuchung über das Land scheint für viele eine zu große Hürde zu sein, deshalb möchten wir so das Impfverfahren vereinfachen.“ Außerdem gibt es am Samstag, 24. Juli, von 8.30 bis 13.30 Uhr im Gifhorner Rathaus die Möglichkeit, sich ohne Terminvereinbarung mit dem Impfstoff Janssen von Johnson&Johnson impfen zu lassen.

Von der AZ-Redaktion