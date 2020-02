Drei Gifhorner Partnerstädte sind ohne Freundeskreis

Gifhorn

Freundschaften muss man pflegen, doch nicht immer ist diese Aufgabe leicht: Das weiß auch die Stadtverwaltung, denn in drei von fünf Gifhorner Partnerstädten gibt’s keinen Freundeskreis mehr. Auch auf Gifhorner Seite gibt es für zwei Partnerstädte offenbar kein Interesse von Bürgerinnen und Bürger, sich in einem Freundeskreis zu engagieren.

Ex-Gifhorner

Die Städtepartnerschaft zwischen Gifhorn und der schwedischen Stadt Hallsberg besteht seit dem 18. Oktober 1997. Der Kontakt kam damals durch Wahl-Hallsberger und Ex-Gifhorner Dieter Severin zustande, der inzwischen 90 Jahre alt ist. Laut Stadtverwaltung gibt’s in Hallsberg keinen Freundeskreis mehr, der Freundeskreis Hallsberg in Gifhorn existiert hingegen weiter und wird von Jürgen Martini geleitet.

Lange Verbindungen

Die Städtepartnerschaft mit Gardelegen in Sachsen-Anhalt besteht seit dem 19. März 1991, die Partnerschaft mit der griechischen Stadt Xanthi gibt’s sogar schon seit dem 30. November 1984. Doch in beiden Fällen existieren weder in den Partnerstädten noch in Gifhorn Freundeskreise.

Korssun und Dumfries

Besser sieht’s mit den Verbindungen zu Korssun in der Ukraine (Städtepartnerschaft seit dem 20. Dezember 1989) und Dumfries in Schottland (Städtepartnerschaft seit dem 8. September 1994) aus: Auf beiden Seiten engagieren sich Bürgerinnen und Bürger in Partnerschaftsvereinen und Freundeskreisen.

Ratsdelegationen

Die letzten Reisen von Gifhorner Ratsdelegationen in die Partnerstädte sind in der Vorlage ebenfalls dokumentiert: nach Dumfries 2015, nach Gardelegen 2015, nach Xanthi 2016, nach Hallsberg 2017 und nach Korssun 2019. Von der Gegenseite reisten offizielle Delegationen zu folgenden Daten nach Gifhorn: Dumfries 2017, Xanthi 2018, Hallsberg 2018, Korssun 2019 und Gardelegen 2019.

40 000 Euro

Ohne Geld lassen sich die Verbindungen jedoch nicht unterhalten: Für offizielle Kontakte zwischen Verwaltungen und Räten sowie die Zuschüsse oder Kostenübernahmen von Partnerschaftsprojekten hat die Stadt für das laufende Jahr 20 000 Euro eingeplant. Weitere 20 000 Euro stehen für Partnerschaftsprojekte zwischen Vereinen, Verbänden und Schulen in den Partnerstädten und in Gifhorn bereit. „Für 2020 sind bislang keine Reisen von offiziellen Delegationen aus einer Partnerstadt oder in eine Partnerstadt geplant“, informiert die Stadt in der Vorlage für den Ausschuss für Jugend, Kultur und Soziales. Er tagt am 26. Februar im Rathaus.

Schulen und Vereine

Allerdings gibt’s in diesem Jahr partnerschaftliche Kontakte und Projekte auf Schul- und Vereinsebene. Hilfe bietet Gifhorn auch bei der Verwaltungsmodernisierung in Korssun an. Geplant ist zudem eine Bürgerfahrt nach Dumfries.

Von Uwe Stadtlich