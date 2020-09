Gifhorn

Nanu, denkt sich gerade der ein oder andere Passant in der Gifhorner Fuzo. Am Ceka-Brunnen stehen drei Marktbeschicker. Dort gibt es Crepes, Schmalzkuchen, Mandeln und viele andere süße Leckereien mehr. Keine Bange, niemand hat ein Gifhorner Stadtfest verpasst. Aber weil diese seit Monaten abgesagt sind, hat der städtische Fachbereich Kultur, der sonst die großen Stadtfeste organisiert, einfach mal die seit Monaten zum Corona-Stillstand verdammten Beschicker gefragt, ob sie denn nicht Lust hätten, für einige Zeit ihre Buden in Gifhorn aufzustellen. Und wie Hans-Joachim Kappe Lust hatte: „Seit acht Monaten geht bei uns nichts mehr. Wir versuchen mal, wie das hier in Gifhorn ankommt.“ Will heißen: Geplant ist, dass die Schausteller bis 23. September von Montag bis Samstag jeweils 10 bis 18.30 Uhr am Ceka-Brunnen sind.

„Die Leute geben sogar Trinkgeld, das gab es noch nie“

Kappe ist seit Jahren mit seinem Stand beim Altstadtfest und Weihnachtsmarkt in Gifhorn. Er setzt auf viele Stammkunden. In der Tat hat sich nach zwei Tagen auch schon herumgesprochen, dass es kleine Rummelangebot gibt. „Die Leute geben sogar Trinkgeld, das gab es noch nie“, lobt Kappe die Gifhorner.

„Man muss die Leute unterstützen“

Kaum bei Facebook gelesen fuhr am Mittwoch Jana Schmiedt aus Isenbüttel nach Gifhorn. „Ich finde gut, dass sie jetzt hier sind. Man muss die Leute unterstützen. Schließlich sind wir als Familie Rummelgänger.“ Auf solche Fans hofft nebenan auch Franky Müller am Crepes-Stand. „Schon am ersten Tag haben viele erzählt, dass sie uns vermisst haben.“ Er hofft, dass die Gifhorner ihren in diesem Jahr ungestillten Hunger auf Rummel-Süßigkeiten in den nächsten Tagen entdecken.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Nathalie Müller aus Celle musste nicht lange gefragt werden, ob sie bei der Mini-Rummelaktion in Gifhorn dabei ist. Erstmalig übrigens bietet sie hier nun ihre „Himmlischen Leckereien“ an. Mandeln in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen, Schokoobst und vieles mehr hat sie an Bord. „Die Leute sind begeistert, dass wir da sind.“ Vor allem lobt sie die Corona-Disziplin der Kunden. „Selbst die Jugendlichen halten sich an Abstand und tragen Masken.“ Nicht ganz unwichtig die Beobachtung: „Das könnte ja ein Testlauf sein, ob ein Weihnachtsmarkt möglich ist“, sagt Müller. Mit ein bisschen Glück holt sie in Kürze noch ein Kinderkarussell zum Ceka-Brunnen, das Hygienekonzept dafür stehe schon.

Von Andrea Posselt