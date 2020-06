Dr. Ilse Nocken feiert ihren 102. Geburtstag

Gifhorn

102 Jahre alt ist Dr. Ilse Nocken jetzt – und freut sich nach wie vor am Leben. Ob es die Aller-Zeitung, das Ärzte-Blatt oder das Fernsehprogramm ist, die Spielerunde mit den anderen Bewohnern des Hauses oder das gemeinsame Essen-Gehen mit der Familie: Die Jubilarin, die erst seit fünf Jahren in Gifhorn lebt, ist aufmerksame Beobachterin des Alltags und in viele Richtungen interessiert. Ihren Geburtstag musste sie wegen Corona dieses Jahr allerdings in ungeplant kleinem Kreis feiern – die Gratulationsurkunde der Stadt gab’s per Post, aber die Familie war da.

Am liebsten hat die Ärztin die italienische Küche – deshalb geht’s auch an ihrem Geburtstag zum Italiener. Und wenn am Samstag auch die beiden Enkel und die Urenkelin kommen, gleich noch mal. Vor fünf Jahren kam Ilse Nocken nach Gifhorn – aufgewachsen ist sie in der Nähe von Borken in Westfalen, studierte Medizin, wurde im Zweiten Weltkrieg zwangsverpflichtet in eine Klinik in Straßburg. Dort lernte sie ihren Mann kennen. Der wurde eingezogen, sie konnte sich – hoch schwanger – kurz vor der Entbindung aus Straßburg retten und brachte ihren Sohn am 1. Oktober 1944 bei der Mutter eines Kollegen zur Welt.

Seit 2015 in Gifhorn

1946 ließ sich ihr Mann als Augenarzt in Bielefeld nieder, sie beendete als Volontärin in der Geburtshilfe und der Chirurgie ihre medizinische Ausbildung. Nach dem Tod ihres Mannes zog sie nach Bad Salzuflen, hatte dort eine schöne Wohnung direkt am Kurpark. Aber der Rest der Familie – ihr Sohn, die Schwiegertochter und die beiden Enkel sowie eine Urenkelin – lebte weit entfernt in Gifhorn. Deshalb gab sie 2015 die Wohnung auf und zog auch hierher. Und hat sich ganz gut eingewöhnt, aufgeschlossen für Menschen und Neues, wie sie ist.

Auch wenn sie mittlerweile mal den ein oder anderen Namen vergisst, von ihren Reisen schwärmt sie nach wie vor. Besonders von einer Kreuzfahrt durch die Karibik, aber auch an die Urlaube in Griechenland und Italien erinnert sie sich gern. Und von dort hat sie sich auch ihre Vorliebe für Nudeln und Pizza mitgebracht.

