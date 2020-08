Gifhorn: Dr. Detlef Eichner will Landrat werden

Gifhorn

Jetzt ist es amtlich: Dr. Detlef Eichner, Rektor der Gifhorner Freiherr-vom-Stein-Schule, tritt ebenfalls als Herausforderer von Landrat Dr. Andreas Ebel an. Als parteiloser Bewerber will er die Wahl im Herbst 2021 für sich entscheiden.

Mit den Worten „Ja – ich kandidiere“ stellte sich der 54-jährige Gifhorner am Freitagvormittag bei einer Open-Air-Veranstaltung – abgehalten im Biergarten des Deutschen Hauses – der Presse vor. Eichner, der inzwischen über einen Unterstützerkreis verfügt und diesen weiter ausbauen will, ist davon überzeugt, dass es ihm gelingen wird, Ebel vom Chefsessel zu stoßen. Den amtierenden Landrat in die Stichwahl zwingen und daraus als Sieger hervorgehen: „Ich bin optimistisch, dass es klappt“, gibt sich Eichner zuversichtlich. Die Entscheidung, für das Landratsamt zu kandidieren, habe er am 18. Dezember 2019 am Geburtstag seiner Frau getroffen.

Bürger nicht beherrschen, sondern freundlich unterstützen

Die Bürger nicht beherrschen, sondern freundlich unterstützen: Ein Thema des Eichner-Wahlkampfes, der unter dem Motto „#Herbst2021“ ab sofort auch in den sozialen Netzwerken anläuft. „Als parteiloser Kandidat bin ich in der komfortablen Situation, dass ich abseits aller parteipolitischen Be- und Einschränkungen mit allen reden kann“, will Eichner Bürgerinnen und Bürger enger zusammenbringen und vernetzen. „Miteinander ins Gespräch kommen, statt übereinander zu reden – darum geht’s“, erklärt der 54-Jährige.

Den Landkreis als Dienstleister für die Menschen noch besser machen: Eichner will bei einem Wahlsieg dafür sorgen, dass der Landrat mit seinen Behörden rund um die Uhr online erreichbar ist. „Dazu zählt aber auch, dass alle Schreiben der Verwaltung in einfacher Sprache und leicht verständlich verfasst werden“, möchte Eichner – er hat sein Abitur 1985 in Gifhorn gemacht – Amtsdeutsch-Briefe „entschlacken“.

Einheits-Standards für Kitas und Schulen

Ein weiterer wichtiger Punkt im Wahlkampf-Katalog von Eichner, der seit 2011 Chef der Stein-Schule ist, sind einheitliche Standards für Kitas, Schulen und Pflegeeinrichtungen im Kreisgebiet. „Der Landkreis ist groß und vielfältig, das ist gut so – es darf aber nicht dazu führen, dass einige Kindergärten und Schulen besser, andere schlechter ausgestattet sind“, steht für Eichner fest. Da wo das Geld fehle, müsse der Landkreis die Gemeinden finanziell unterstützen, fordert der parteilose Kandidat.

Den Menschen auf Augenhöhe begegnen

„Ob Arbeitnehmer oder Arbeitgeber, ob Landwirt oder Klimaaktivist, ob parteienverdrossen oder politisch gebunden – ich werde alle Meinungen in meine politischen Entscheidungen einfließen lassen“, will Eichner den Bürgerinnen und Bürgern und den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung auf Augenhöhe begegnen. Unterschiede zusammen bringen: Eichner, der vor Lehramtsstudium und Promotion eine Werkzeugmechaniker-Ausbildung bei VW gemacht hat, verweist in diesem Zusammenhang auf die erfolgreiche Integrationsarbeit an seiner Schule. Mit 35 Kolleginnen und Kollegen würden dort seit Jahren 300 Kinder aus 24 verschiedenen Herkunftsländern betreut und unterrichtet.

Nicht nur viele Schülerinnen und Schüler, deren Eltern und Geschwisterkinder kennen Dr. Detlef Eichner gut. Seit 1973 ist der 54-Jährige auch Mitglied im Uniformierten Schützenkorps (Spielmannszug, Showband und 9. Zug). Zudem kickte er in seiner Jugend bei der Sportvereinigung Gifhorn.

Von Uwe Stadtlich