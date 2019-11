Gifhorn

Viel gute Laune zu einem fröhlichen Anlass gab es in der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg: Vorstandsmitglied Dr. Patrick Kuchelmeister bekam eine kurze Einweisung ins Rollschuhlaufen. Seine Trainerinnen waren einige Mädchen aus der Rollkunstabteilung des MTV Gifhorn. Sie gehören zu den Gewinnern der Sparkassen-Aktion „Deins hoch drei für das Mehr“ in der Filiale Gifhorn-Schlossplatz und durften sich über 555 Euro für ihre Trainingsgruppe freuen.

Zwei weitere Gewinner

Ebenfalls 555 Euro für die Vereinsarbeit erhielten das Friedhofsmobil und die Geschichtswerkstatt der Bürgerstiftung Kavalierhaus Gifhorn. Insgesamt gingen 75 000 Euro an 135 Vereine und Initiativen im Geschäftsgebiet der Sparkasse.

Drei Aktionen

Vor wenigen Wochen stellten die Vorstände der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg drei Aktionen vor, die in den nächsten Monaten die Region bereichern sollen. Mit den Menschen der Region und den Mitarbeitern der Sparkasse setzen sich die Vorstände Stefan Gratzfeld, Kay Hoffmann und Dr. Patrick Kuchelmeister für das Ehrenamt, die Digitalisierung und die Förderung der Nachhaltigkeit ein.

Die Kunden stimmen ab

Die erste Aktion hat nun ihren Abschluss gefunden: ein Dankeschön an alle ehrenamtlich tätigen Menschen. In jeder der 45 Filialen wurden je 555 Euro an die drei Organisationen übergeben, die die meisten Stimmen bei einer Kundenabstimmung erhalten hatten. Gratzfeld: „Insgesamt haben wir über 400 Bewerbungen von Organisationen erhalten, die auf unterschiedlichste Weise ehrenamtlich einen wertvollen Beitrag in unserer Gesellschaft leisten. Mehr als 17 000 Menschen haben in unseren Filialen darüber abgestimmt, welche der Organisationen wir finanziell unterstützen sollen. Am Ende war es zumeist eine knappe Entscheidung.“

