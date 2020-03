Diese Veranstaltungen und Termine im Landkreis Gifhorn fallen wegen Corona aus

Landkreis Gifhorn

Für gesunde Menschen ist das Corona-Virus eher lästig als gefährlich. Problem allerdings: Wer sich infiziert oder mit Infizierten in Kontakt kommt, muss zwei Wochen in Quarantäne. Und je mehr Menschen auf engem Raum versammelt sind, desto höher ist die Ansteckungsgefahr. Deshalb werden nach und nach immer mehr Veranstaltungen abgesagt – auch weil die Veranstalter sich nicht nachsagen lassen wollen, Teilnehmer ihrer Veranstaltung hätten sich mit dem Virus infiziert. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn gab als Faustregel aus, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Menschen vorerst abzusagen. Im Landkreis Gifhorn werden auch kleinere Veranstaltungen vorsichtshalber verschoben oder ganz abgesagt. Hier finden Sie eine Zusammenstellung kleinerer und größerer Veranstaltungen, die abgesagt wurden – ohne Garantie auf Vollständigkeit.

Großveranstaltungen

Die Privatbrauerei Wittingen hat das Bockbierfest am 4. April nach Rücksprache mit Experten sowie auf Grundlage einer Risikoeinschätzung durch das Robert-Koch-Institut vorsorglich abgeblasen – bis zu 3500 Menschen feierten dort eine große Party, der für die Minimierung der Ansteckungsgefahr empfohlene Sicherheitsabstand zu anderen Menschen von einem bis zwei Metern wäre kaum einzuhalten.

Auf ihrer Facebook-Seite weisen die Veranstalter der „It’s my Life 90er und 2000er Party“ im Wesendorfer Schützenhaus darauf hin, dass nach einer Entscheidung der Gemeinde Wesendorf auch ihre Party am 12. April abgesagt wird. Der nächste Termin ist dann am 23. Mai.

Schulen und Kitas

Die Kreismusikschule in Gifhorn hat vorsorglich den für Samstag, 14. März, geplanten Tag der offenen Tür abgesagt.

Märkte

In Calberlah hat das DRK den für 15. März geplanten Frühlingsmarkt abgesagt, und auch die Lebenshilfe Gifhorn hat den für 21. März geplanten Frühlingsmarkt mit Tag der offenen Tür in der Werkstatt für Menschen mit Behinderung im Heidland abgesagt.

Andere Veranstaltungen

In der katholischen Kirchengemeinde St. Altfrid war für Sonntag, 8. März, eine Synode geplant, die als Vorsichtsmaßnahme aus Sorge vor dem Corona-Virus abgesagt worden ist. Als neuer Termin ist der 19. April geplant. Das Gifhorner Helios-Klinikum hat bis auf Weiteres alle Patienten-Veranstaltungen abgesagt, zum Beispiel die Veranstaltungsreihe Klinikum im Dialog und die Informationsabende für werdende Eltern. Die Samtgemeinde Wesendorf gab bekannt, dass das Schießen um den Samtgemeindepokal am 28. März wegen Corona abgesagt wird – eine spätere Durchführung sei aber nicht ausgeschlossen. Und sie wird auch das Treffen der ehemaligen Bediensteten der Samtgemeinde vom 25. März auf einen späteren Zeitpunkt verschieben.

Tipps zum Schutz vor Viren Die Tipps des Gifhorner Gesundheitsamts zur Vorbeugung gegen das Corona- und jeden anderen Virus: Regelmäßig mit Wasser und Seife Hände waschen in den Ellbogen husten in ein Einmal-Taschentuch niesen zu anderen Menschen etwa ein bis zwei Meter Abstand halten Eine Übertragung von Mensch zu Mensch ist nachgewiesen. Nach einer Inkubationszeit von bis zu 14 Tagen können Symptome einer Atemwegserkrankung auftreten, wie Fieber, Husten, Atemnot.

