Landkreis Gifhorn

Mit dem neuen Monat gelten neue Corona-Regeln. Wie der Landkreis mitteilt, gehört dazu auch, unabhängig von der 7-Tage-Inzidenz im Einzelhandel sowie im Dienstleistungsgewerbe in den Eingangsbereichen und auf den dazu gehörigen Parkplätzen eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Ebenso müssen alle Arbeitnehmer eine Maske tragen, sofern sie nicht an einem festen Arbeitsplatz sitzen und dort den Mindestabstand einhalten können. Ausgenommen sind davon nur Arbeitnehmer, die handwerklich tätig sind oder körperlich anstrengende Arbeiten ausüben.

Zehn Quadratmeter pro Kunde: Für den Einzelhandel gelten ab sofort ebenfalls neue Regeln. Quelle: Paul Zinken/dpa

Auf den Verkaufsflächen des Einzelhandels gibt es zudem eine Kundenzahl-Beschränkung. Diese richtet sich nach der jeweiligen Fläche. Bis 800 Quadratmeter Verkaufsfläche müssen jedem Kunden mindestens zehn Quadratmeter zur Verfügung stehen. Bei Verkaufsflächen über 800 Quadratmetern gelten 20 Quadratmeter pro Kunde.

In Schulen ist die 7-Tage-Inzidenz-Zahl weiter maßgeblich

Bei den Schulen und Kitas richten sich die jeweiligen Maßnahmen weiterhin nach den 7-Tage-Inzidenzen, die das Land Niedersachsen täglich bekannt gibt: Danach müssen grundsätzlich in allen Bereichen Masken getragen werden, in denen nicht dauerhaft Abstand gehalten werden kann, und für die Schüler ab Klassenstufe 5 gilt, dass sie die Maske auch im Unterricht tragen müssen, sobald mindestens eine Klasse oder Lerngruppe der Schule in Quarantäne ist. Ab einem Inzidenz-Wert von 50 müssen die Masken im Unterricht grundsätzlich getragen werden (ab Klasse 5), ab einem Inzidenz-Wert von 100 wechseln alle Schulen, an denen jemand in Quarantäne ist, ins Szenario B mit getrennten Lerngruppen mit maximal 16 Personen. Ab einem Inzidenz-Wert von 200 müssen dann auch Grundschüler permanent einen Mund-Nase-Schutz tragen, dann gilt für alle Schulen ab Klasse 7 das Szenario B für mindestens 14 Tage, bis der Schwellenwert an drei aufeinander folgenden Tagen unterschritten ist.

Auch für Kitas gibt es drei Szenarien von Regelbetrieb bis Schließung

In Kitas entscheidet das Gesundheitsamt, wann welches Szenario gilt. Ein Wechsel in Szenario B wird bei einer 7-Tage-Inzidenz über 100 angeordnet, wenn beispielsweise eine komplette Regelgruppe der Einrichtung in Quarantäne muss. Dann werden die Kinder in festen Gruppen betreut, offene Konzepte sind nicht erlaubt, das Außengelände darf immer nur eine Gruppe zur Zeit nutzen. Erst wenn ein Wechsel in Szenario B nicht reicht und die Infektionszahlen in der Einrichtung weiter steigen, besteht die Möglichkeit für das Gesundheitsamt, Szenario C mit einer Betriebsuntersagung und Notbetreuung anzuordnen.

Ein kleines Trostpflaster vom Landkreis

Der Landkreis hat sich ein kleines Trostpflaster überlegt, einen digitalen Adventskalender. Auf der Facebook-Seite des Landkreises Gifhorn (www.facebook-.com/LKGifhorn) wird jeden Tag ein virtuelles Türchen geöffnet. Die Bürgerinnen und Bürger dürfen sich auf Geschichten rund um das Gifhorner Schloss und seine Bewohner freuen. Dabei werden die Leserinnen und Leser mit in die Zeit von Herzog Franz genommen, und es wird das ein oder andere Schloss-Geheimnis verraten. Mit dem digitalen Adventskalender, so Landrat Dr. Andreas Ebel, werde zugleich der erste Geburtstag der Facebook-Seite gefeiert.

Von der AZ-Redaktion