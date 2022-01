Gifhorn: Dieb stiehlt Trinkgeldkasse aus Corona-Testzentrum

Gifhorn

Wegen eines Diebstahls rief am Dienstagabend der Mitarbeiter eines Corona-Testzentrums in Gifhorn die Polizei. Ein Mann hatte nach seiner Testung in eine Trinkgeldkasse gegriffen und sich anschließend mit dem Fahrrad davon gemacht. Die Polizeibeamten trafen den Mann im Rahmen der Nahbereichsfahndung. Bei der Kontrolle stellten sie fest, dass der Gifhorner mit über 2 Promille deutlich alkoholisiert war, außerdem zeigte er sich laut Polizeibericht verbal aggressiv gegenüber den Beamten. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Diebstahls und ein weiteres wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Von der AZ-Redaktion