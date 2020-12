Landkreis Gifhorn

Es sind alles Fotos von Unikaten, die da in der Redaktion landen: Die AZ-Leser geben eine Kostprobe von ihrer Kreativität und erfreuen sowohl das Redaktionsteam als auch andere Leser mit den Bildern von ihrer Adventsdeko. Da gleicht keine der anderen, und die Vielfalt aus Ideen, Materialien und Umsetzung ist beeindruckend.

So hat sich Iris Telle ziemlich viel Arbeit gemacht, um eine Rankhilfe in ein lichtvolles Dekostück zu verwandeln. „Mein Mann hatte im Frühjahr 2020 die Idee, eine Rankhilfe für unsere großen Papyrus-Pflanzen zu bauen, die den Sommer über an der frischen Luft verbringen sollten.“ Als im Spätherbst die Pflanzen wieder ins Wohnzimmer umzogen, stellte sich das Ehepaar die Frage: Die Rankhilfe stehen lassen oder abbauen? „Ich entschied mich für stehen lassen und mir kam der Gedanke, die Rankhilfe für die bevorstehende Adventszeit zu schmücken“, berichtet Iris Telle. Sie band eine fünf Meter lange Girlande und schmückte diese mit vielen kleinen Lichtern. Um das Ganze abzurunden, hängten Telles noch das Vogelhäuschen daran auf. „Jetzt freuen wir uns auf die vielen Gäste, die uns jeden Tag besuchen kommen. Für uns ist es vom Wohnzimmerfenster aus ein schöner Anblick und wir haben viel Freude daran.“

Anzeige

Zur Galerie Es weihnachtet im ganzen Landkreis Gifhorn – davon zeugen die wunderschönen Deko-Ideen der AZ-Leser. Und fast überall steckt eine Menge Handarbeit dahinter.

Eine Krippe in einer Steinnische im Vorgarten

Die Heilige Familie, die drei Weisen aus dem Morgenland und ein Hirte sind schon im Vorgarten von Alexander Thill versammelt: Dort steht bereits in einer Steinnische eine Krippe. Sogar das Baby ist schon da: Ein heller Spot erleuchtet das Christkind, das von den anderen Figuren umringt und staunend betrachtet wird.

Elisabeth Krüger lässt sich gerne inspirieren und bastelt dann fleißig. Ob Türkranz, Adventskranz oder Lichterbaum, ihre Weihnachtsdeko ist selbst gemacht. Und auch der 83-jährige Helmut Wrede lässt es sich nicht nehmen, immer noch im Keller zu werkeln. Der frühere Dachdecker hat bis hin zu den Dachschindeln alles an seiner Krippe selbst gefertigt.

Eine Weihnachtsdeko voller Erinnerungen

Voller Erinnerungen steckt das Weihnachtsstädtchen von Jacqueline und Karsten Herde. „Die ersten Häuser dieses Dorfes dürften nahezu 40 Jahre alt sein“, erzählt Jacqueline Herde. Ihre Eltern fingen an, sie zu sammeln, als sie noch ein Kind war. „Im Laufe der Jahre wurde das Dorf immer größer, und ist mittlerweile eine kleine Weihnachtsstadt.“ Die Eisenbahn hatte sich ihr Vater als junger Mann gekauft. „Es ist also eine Weihnachtsdeko voller Erinnerungen – für mich an meine Eltern und für meinen Mann an seine Schwiegereltern.“

Andreas Katsch-Herke schickte einen Lichtstrauß, den seine Frau Kerstin gestaltet und vor der Haustür aufgestellt hat. Und im Haus findet sich das Gifhorner Schloss als Schwibbogen, ein Fund bei einem Schlossmarkt im Advent. „Jedes Jahr erfreuen wir uns zu Weihnachten an dieser feine Holzarbeit.“

Mitmachen ist noch möglich

Die Aktion geht weiter: Schicken Sie uns ein Foto von Ihrer Deko – per Post an Aller-Zeitung, Redaktion, Steinweg 73, 38518 Gifhorn, oder per Mail mit einem querformatigen Foto in hoher Auflösung (Datenmenge etwa 1 MB) an stadt@aller-zeitung.de, Betreff ist in beiden Fällen „Weihnachts-Deko“. Erzählen Sie uns in ein paar Stichworten die Geschichte zu dieser Deko – und vergessen Sie nicht Ihren kompletten Namen. Einsendeschluss ist am 15. Dezember. Die AZ veröffentlicht nach und nach die schönsten Fotos und Geschichten in der gedruckten Aller-Zeitung und im Internet.

Lesen Sie auch:

Von der AZ-Redaktion