Gifhorn

Die Schöne und das Biest gibt es am Sonntag, 15. Dezember, um 14.30 Uhr in der Stadthalle zu sehen – ein Weihnachtsmärchen für die ganze Familie.

Das alte französische Volksmärchen aus der Feder der Kinderbuchautorin Jeanne-Marie Leprince de Beaumont wird vom Theater für Niedersachsen in einer jungen und frischen Schauspielfassung gespielt, die kleine und große Zuschauer von Anfang an mitnimmt in eine fesselnde und manchmal auch urkomische Märchenwelt: Einst wurde der Prinz durch böse Hexerei in ein hässliches Biest verwandelt und dazu verdammt, abgeschieden in einem Schloss im Wald zu leben. Nur wenn eine junge Frau ihn trotz seiner hässlichen Gestalt aufrichtig liebt, wird er zurückverwandelt.

Die junge Belle bleibt zunächst nur bei dem Biest, um ihren Vater zu retten. Doch mit ihrem klugen Herzen schafft Belle es nach und nach, hinter die Fassade zu blicken, und sie verliebt sich schließlich in das Biest.

Tickets gibt es für 9 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr an der AZ-Konzertkasse, Steinweg 73, tickets.waz-online.de, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen.

Von unserer Redaktion