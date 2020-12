Gifhorn: Die „Atempause im Advent“ in St. Nicolai lädt zum Erinnern ein

Gifhorn

Ja, es lässt sich eine lange Liste an Dingen aufzählen, was es alles wegen Corona nicht gibt, aber es gibt auch manch Neues wie die „ Atempause im Advent“ in der Nicolai-Kirche. An den vier Samstagen des Advent lädt der Kirchenvorstand für eine halbe Stunde ein, Erinnerungen miteinander zu teilen. „Denn Weihnachten ist die Zeit der Erinnerungen“, stellte Beate Zimmermann fest. Mitglieder des Kirchenvorstandes berichten von ihren Erinnerungen, „aber das sind quasi nur Appetithäppchen, denn alle sind dazu eingeladen, von ihren persönlichen Erinnerungen zu berichten“.

Von Pfeffernüssen , Stollen und polternden Nikoläusen mit einem großen Sack

Und so erinnerte sich Beate Zimmermann am Samstag vor dem zweiten Advent vor 20 Teilnehmern an ihre ersten selbstgebackenen Pfeffernüsse. Stolz sei sie gewesen, weil diese Pfeffernüsse so perfekt aussahen. Bis dann ihr Bruder sie gefragt habe, was er ihr getan habe, dass sie ihm Steine auf den Adventsteller gelegt habe. „Es hat bis Ostern gedauert, ehe die Pfeffernüsse weich waren.“ Auch Pastor Matthias Wittkämper und Kirchenvorstandsvorsitzende Gisela Böhme hatten in ihren Adventserinnerungen gekramt. Der Stollen, den der Vater gebacken hat, die Angst, als beim Spielen bei den Nachbarskindern vier Nikoläuse angepoltert kamen und das kleine Mädchen in ihren Sack stecken wollten, davon berichteten die beiden. Eine Erinnerung kam aus dem Publikum: Hannelore Eggeling hatte aufgeschrieben, wie sie als kleines Mädchen von ihrer Mutter die ganzen Weihnachtslieder gelernt hatte und es kaum abwarten konnte, bis endlich Weihnachtsgottesdienst war und sie mitsingen durfte – das war in St. Nicolai, wo sie später auch der Kantorei beitrat.

’Teilten in der „Atempause im Advent“ ihre Erinnerungen: Matthias Wittkämper, Gisela Böhme und Beate Zimmermann. Quelle: Lea Rebuschat

Jeder ist eingeladen, seine Adventserinnerungen mitzuteilen

Von der stammten auch die Musikeinspielungen mit Stücken aus dem 2003 aufgenommenen Weihnachtsoratorium, die Beate Zimmermann zwischendurch immer wieder anschaltete. Zwei kurze Geschichten, der Dezemberpsalm von Hanns Dieter Hüsch mit dem Schlusssatz „Alles wird gut“, dann war die Atempause beendet. „Wir bieten sie an, weil Kirche gerade in diesen Zeiten wichtig ist“, sagte Beate Zimmermann. „Und es ist eine Möglichkeit, dass der Kirchenvorstand sich mal vorstellt.“ Der hofft darauf, dass weitere Gifhorner sich ein Herz fassen, so wie Hannelore Eggeling ihre Adventserinnerung aufzuschreiben und per Mail an britta.kempe@evlka.de zu schicken oder auf Papier in den Briefkasten des Pfarrbüros zu stecken, damit sie vorgelesen werden kann. Denn am Samstag, 12. Dezember, um 12 Uhr heißt es wieder: „ Atempause im Advent“.

Von Christina Rudert