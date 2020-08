Wilsche

Die Laufsparte des VfR Wilsche-Neubokel verzeichnet dank neuer Übungsleiterin Zuwachs in Reihen ihrer Walkingkurse – und gibt die Fertigstellung der Medaillen für den ersten virtuellen Gifhorner Lauftag am Samstag, 29. August, bekannt.

Verschiedene Distanzen und eine Kombination mit dem Fahrrad sind wählbar

Der virtuelle Lauftag rückt näher: Stefan Hölter ruft zur Anmeldung auf. Quelle: VfR Wilsche Neubokel

Weltweit gelaufen wird am Samstag, 29. August, beim ersten virtuellen Gifhorner Lauftag, für den bereits Anmeldungen aus Hamburg, Berlin, Duisburg und weiteren Ortschaften eingesandt wurden. Jeder Teilnehmer erhält eine Medaille mit Mühlenmotiv aus Gifhorn. Die Läufer dürfen frei entscheiden, ob sie den Fünf-Kilometer-Lauf, den Halbmarathon oder den Marathon absolvieren. Halb-Marathon und Marathon sind in zweiter Ausführung auch als Duett in der „Bike und Run“-Variante zu bewältigen, Läuferpaare dürfen sich dabei ein Fahrrad teilen. Doch auch Walker sind vom Wettbewerb nicht ausgeschlossen.

Trotz zahlreicher Teilnahme-Zusagen aus der ganzen Republik wünscht sich Spartenleiter Stefan Hölter, dass „sich noch mehr Athleten für eine Strecke in unserer wunderschönen Region anmelden“. Die Streckenvielfalt, die unter anderem ein Lauf durch die blühende Heide anbietet, könne alle Wünsche erfüllen. Ein weiterer Vorteil ist der frühe Start. Die Läufer dürfen bereits um Mitternacht starten, Wettkampfschluss ist um 18 Uhr.

Eine Anmeldung für den ersten Gifhorner Lauftag ist bis zum Freitag, 28. August, auf der Webseite www.vfr-wilsche-neubokel.de möglich. Dort erhalten Interessierte weitere Informationen rund um die Sportveranstaltung. Ansprechpartner Stefan Hölter ist unter Tel. (0 53 71) 43 13 zu erreichen.

Dank Doris Linack gibt’s jetzt auch Nordic-Walking

Doris Linack verstärkt das Trainerteam des VfR Wilsche-Neubokel und leitet ab Donnerstag, 27. August, wöchentlich um 18.30 Uhr das Nordic Walking für Anfänger und Fortgeschrittene. Die beliebte Ausdauersportart birgt kaum Risiko für Verletzungen, sodass Sportler bei Wind und Wetter ihren Körper ganzheitlich fordern können. Damit ergänzt das Neuangebot sowohl den bestehenden Walkingtreff, der jeden Dienstag um 8 Uhr unter Leitung Wolfgang Plumeyers stattfindet, als auch den langjährigen Lauftreff dienstags um 18.30 Uhr.

Von Hinnerk Jordan