Gifhorn

ABBA – der Mythos lebt. Die AZ präsentiertThe Tribute Show – ABBA todayam Samstag, 16. November, um 20 Uhr in der Stadthalle und trägt so mit dazu bei, dass die zahllosen Fans der schwedischen Ausnahmeband das einzigartige Feeling der ABBA-Songs originalgetreu erleben können. Es gibt nur noch wenige Restk...