Gifhorn

Die Themen sind brisant – und die Öffentlichkeit ist auf gerade mal 35 Zuhörer begrenzt: Das wird eine besondere Ratssitzung an diesem Donnerstag. Sie findet ab 16 Uhr im großen Saal der Stadthalle statt, damit die Politiker den wegen Corona erforderlichen Mindestabstand zueinander einhalten können. Wer als Zuhörer an der Sitzung teilnehmen will, muss sich vorher eine der 35 Platzkarten unter Tel. (0 53 71) 88 141 reservieren. Die AZ wird auf ihrer Homepage in Echtzeit über die Ratssitzung, die Beratungen und Beschlüsse aus der Stadthalle berichten und so dafür sorgen, dass trotz dieser begrenzten Platzzahl alle informiert sind.

Für Bürger besonders interessant

Das Thema, das mit Sicherheit für die Bürger von besonderem Interesse ist, ist die Abschaffung der Straßenausbaubeitragssatzung (Strabs). Zwar sind sich wohl mittlerweile alle inklusive Verwaltung einig, dass die Beiträge abgeschafft werden sollen, aber zur Debatte steht noch der Stichtag. Wie sieht es aus mit den Straßen, die bereits saniert, aber noch nicht abgerechnet worden sind – Moorweg und Wacholderweg zum Beispiel? Die Stadtverwaltung hatte den Anliegern mitgeteilt, dass eine rückwirkende Aufhebung der Satzung nicht möglich sei. AfD-Fraktionsvorsitzender Dr. Stefan Marzischewski-Drewes erkundigte sich deswegen beim Innenministerium und teilte jetzt mit, dass nach dessen Aussage eine Kommune auch bereits bezahlte rückwirkend erstatten könne. Die AfD wird einen entsprechenden Änderungsantrag einbringen, die Satzung rückwirkend zum 1. Januar aufzuheben. Auch ULG/ FDP machen sich in einem Antrag für eine rückwirkende Aufhebung stark.

Weitere Themen sind die Schaffung von Kita-Plätzen sowie die Frage, ob politische Sitzungen wegen der Corona-Pandemie bis zum 30. Juni nur in dringenden Ausnahmefällen stattfinden.

So gelangen Sie zur Berichterstattung in Echtzeit

Von Christina Rudert