Landkreis Gifhorn

Ein langes Wochenende liegt vor uns – vier Tage lang von Karfreitag bis Ostermontag ist Zeit für die schönen Dinge des Lebens. Für einige schönen Dinge jedenfalls, denn wegen Corona ist ja leider nicht alles möglich. Wer aber Lust am Lesen oder Spielen hat oder gerne auch mal in kleiner Runde einen Film sieht, für den haben die AZ-Redakteurinnen und -Redakteure sowie der AZ-Fotograf ein paar Tipps zusammengestellt. Wichtig dabei war: Was Sie dazu benötigen, um die Tipps der Redaktion umzusetzen, lässt sich trotz Lockdowns auch kurzfristig noch in Gifhorn besorgen.

Lesetipp von Hilke Kottlick: „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“

Hilke Kottlick Quelle: Sebastian Preuß

Es macht einfach gute Laune. Grund für mich, das Buch nach einigen Jahren erneut zu lesen. Nach Erscheinen war der Roman „Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“, der große Überraschungserfolg aus Schweden. Auch nach Erscheinen in Deutschland trat das Buch seinen Siegeszug an – „Ein Schelmenroman erster Güte“, urteilte die Fachpresse. Tatsächlich zaubert die Geschichte des Autors Jonas Jonasson mit jeder Episode ein lustiges Grinsen ins Gesicht. Allein die Vorstellung, dass der Hauptakteur Allan Karlsson an seinem 100. Geburtstag – bekleidet nur mit braunen Pantoffeln, Hose und Jacket – aus einem Fenster des Seniorenheimes klettert und verschwindet, amüsiert mächtig. Der Anlass für seine Flucht ebenso – der findige Senior will dem Bürgermeister und der Presse entkommen, die ihm an seinem Jubiläumstag eigentlich gratulieren wollten. Am Busbahnhof wird Karlsson gebeten, auf einen Koffer aufzupassen. Den nimmt der 100-Jährige kurzerhand mit – nicht ahnend, dass sich darin nicht die von ihm erhoffte Wechselbekleidung, sondern 50 Millionen Kronen aus Drogengeschäften befinden. In Folge wird er verfolgt – von Polizei, Presse und Mafia. Es ist für den kauzigen Karlsson der Auftakt zu einer abenteuerlichen Reise. In deren Verlauf gewinnt er gleichgesinnte Freunde und sogar ein entlaufener Elefant schließt sich ihm an.

Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand ist im Jahr 2009 erschienen, in deutschsprachiger Ausgabe im Jahr 2011 bei carl’s books in München. ISBN 978-3-570-58501-6.

Lesetipp von Uwe Stadtlich: „Als ich in meinem Alter war“ von Torsten Sträter

Uwe Stadtlichs Tipp Quelle: Sebastian Preuß

Sein Markenzeichen ist die Strickmütze, und mit zwei seiner Live-Bühnenshows hat er mich inzwischen begeistert und zum Lachen gebracht: Ich bin überzeugter Torsten-Sträter-Fan – und selbstverständlich sind die Kurzgeschichten des Comedians aus dem Ruhrpott auch in meinem Bücherregal zu finden. Ganz oben auf meiner Sträter-Favoritenliste steht dabei sein Werk „Als ich in meinem Alter war“. Auf mehr als 200 Seiten nimmt Sträter seine Leserschaft mit auf eine Reise „durch den Irrsinn des Alltags“ und pflegt dabei erneut die Kunst des Dialogs, der zügig ins Absurde abdreht. Dabei setzt sich Sträter auf humorvolle Weise mit Themen wie die „Lebensweisheiten von Oppa“ und einem Diät-Tagebuch auseinander. In seiner launigen Art schafft er es auch, für die Darmspiegelung zu werben, um sich nur wenige Seiten später auf die Spur von Batman zu heften. Kurzum: Ein Buch, das dabei hilft, den Corona-Blues zu vergessen. Oder wie Sträter selbst über sich sagt und für sein Buch wirbt: „So lyrisch wie der Bofrost-Mann“.

Torsten Sträter, Als ich in meinem Alter war, Ullstein-Buchverlage

Lesetipp von Christina Rudert: „Von Buntschatten und Fledermäusen

Das Buch hatte ich ausgeliehen bekommen. Weder sagte mir der Autor etwas noch sprachen mich Titel oder Cover sonderlich an, aber weil es mir von jemandem empfohlen worden war, den ich sehr schätze, blätterte ich mal rein. Und fing an zu lesen – und war gefangen in dieser Autobiografie eines Autisten. Axel Brauns bietet in „Buntschatten und Fledermäuse“ keine ganz einfache Lektüre, an die Sprache musste ich mich erst herantasten, weil sie so ganz anders ist als alle gängige Literatur. Aber von Seite zu Seite nahm er mich mehr mit in seine Welt, die die Menschen in die freundlichen und zugewandten Buntschatten und die schwer verständlichen und dem autistischen Kind nicht so wohlgesonnenen Fledermäuse unterteilt. Abgesehen davon, dass Axel Brauns mir damit eine Tür in eine Welt öffnet, die für mich zum letzten Mal von dem Film „Rain Man“ von 1988 mit Dustin Hoffman und Tom Cruise offen stand, habe ich mich bei der Lektüre zunehmend gefragt, ob die Sicht auf Menschen, Dinge und Ereignisse von Axel Brauns nicht sehr unverfälschter und ehrlicher ist als meine. Ein Buch, das sich zu lesen lohnt.

Axel Brauns, Buntschatten und Fledermäuse, erschienen 2002 bei Hoffmann & Campe, 2004 als Taschenbuch bei Goldmann

Challenge Tipp von Andrea Posselt: Das Smartphone-Spiel

Andrea Posselt Quelle: Sebastian Preuß

Ach wie herrlich wäre die große Familien-Tafel, der ausgedehnte Osterbrunch mit Freunden, der Besuch am Osterfeuer. Ist aber nicht in 2021. Und weil Corona so manches dieser geliebten Events vermiest hat, setze ich in der Pandemie auf moderne Kommunikationsmittel als Ersatz. Man braucht einfach nur ein Smartphone und nutzt kostenlose Messenger-Dienste wie WhatsApp, Signal oder Telegram. Mit meinen Lieben habe ich es Weihnachten schon so gehandhabt – lustig war’s. Zu Ostern gibt es die Neuauflage. Man startet einfach den Aufruf, sich gegenseitig Fotos rund ums Thema Ostern zuzuschicken. Am besten funktioniert es in festen Gruppen, das erhöht den Spaßfaktor. So kann jeder seine Osterdeko posten, die Corona-konforme Ostereiersuche, das Ergebnis des Eierköpf-Wettbewerbs oder aber auch Fotos aus der Kindheit, wie im heimischen Garten auf allen Vieren die Verstecke aufgespürt wurden. Vorteil: Jeder kann dann antworten und einen neuen Beitrag posten, wann und wie er Lust hat. Kein Ersatz für reale Begegnungen, aber der Spaßfaktor ist riesig.

Spieltipp von Sebastian Preuß: Wizard

„Wizard“ heißt das Kartenspiel, das bislang alle begeistert hat, die ich zum Mitspielen eingeladen habe – und fast alle haben sich das Spiel im Anschluss selber besorgt. Drei bis sechs „Lehrlinge“ – oder Mitspieler – ab zehn Jahren sind dabei, wobei Wizard am übersichtlichsten ist, wenn man es zu Dritt spielt. Es geht darum, die Gabe der Vorhersehung zu trainieren – „Wizard“ heißt auf Deutsch Zauberer, die vier Zauberer sind in diesem Spiel auch die höchsten Karten. Jeder „Lehrling“ muss vor Beginn einer Runde vorhersagen, wie viele Stiche er wohl erhält. Welche der vier Farben Trumpf ist, entscheidet die oberste Karte vom verdeckt liegenden Stapel der nicht verteilten Karten in der Tischmitte. Und dann geht’s los. Was in der ersten Runde noch vergleichsweise einfach ist, wird von Runde zu Runde schwieriger: Wie viele Stiche werde ich in dieser Runde wohl bekommen? Es gewinnt den Stich die erste Zaubererkarte in einer Runde, die höchste Karte in der Trumpffarbe oder die höchste Karte in der zuerst ausgespielten Farbe. Und zum Schluss gibt’s Punkte.

Wizard von Amigo kann beispielsweise bei Schütte telefonisch bestellt und dann abgeholt werden.

Filmtipp von Christina Rudert: „Willkommen bei den Sch’tis“

Christina Rudert Quelle: Sebastian Preuß

Allzu groß ist meine DVD-Sammlung nicht, weil man ja heutzutage alles Gewünschte auch in Mediatheken und/oder bei Streaming-Diensten findet. Dafür steht da ein Schätzchen neben dem anderen, das ich mir immer und immer wieder anschauen kann. Für Ostern habe ich mir „Willkommen bei den Sch’tis“ von und mit Dany Boon ausgesucht. Diese schrullige Komödie von 2008 über die liebenswerten, manchmal schwer zu verstehenden Bewohner vom Nord-Pas-de-Calais im äußersten Norden Frankreichs spielt mit Klischees und Vorurteilen auf eine leichte Art und Weise, die trotzdem Tiefgang hat. Ohne erhobenen Zeigefinger geht es darum, sich mal vorurteilsfrei auf etwas einzulassen und – wie Kad Merad als Postbote Philippe Abrams nach ein paar Anlaufschwierigkeiten auch – dabei viel Neues zu entdecken. Und wenn der Film vorbei ist, ist es im Familienkreis jedes Mal wieder ein heiteres Unterfangen, sich selber im eigens von Beate Klöckner für den Film entwickelten Dialekt „Sch’ti“ zu unterhalten. Da darf man sich gerne auch mal gegenseitig als „Blödbommel“ betiteln.

Dany Boon, Willkommen bei den Sch’tis, beispielsweise bei Thalia zu bestellen

Von der AZ-Redaktion