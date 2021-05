Gifhorn: Die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter

Landkreis Gifhorn

Der Abwärtstrend bei der 7-Tage-Inzidenz bleibt stabil. Das RKI meldete am Freitagmorgen eine Inzidenz von 66,3 für den Landkreis. Innerhalb eines Tages kamen 27 Neuinfektionen hinzu, die Zahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen liegt bei 117. Todesfälle gibt es 182. Im Gesundheitsamt wurden im Laufe des Donnerstags 108 Personen getestet.

Die aktuelle Lage in Alten- und Pflegeheimen und Kitas

Das DRK-Pflegehaus in Calberlah ist jetzt Corona-frei, aktuell gibt es noch 17 laufende Fälle im Seniorengut Sonnenheide in Groß Oesingen. Außerdem teilt der Landkreis mit, dass in der Kita Bleiche eine Person positiv auf das Virus getestet wurde. Das Gesundheitsamt hat eine Quarantäne bis zum 2. Juni verhängt. In der Kita Osloß wurden drei weitere Personen positiv getestet, sodass die Quarantäne bestehen bleibt.

Bei der Belegung der Intensivbetten meldet das DIVI-Intensivregister für den Landkreis Gifhorn zehn verfügbare Betten, die alle benötigt werden, fünf davon für Covid-19-Patienten. Von denen wiederum werden drei beatmet. Mit Stand vom Donnerstag kommen acht Covid-19-Patienten auf Normalstation dazu.

Von Christina Rudert