Rettungsschwimmer steigen in die eiskalte Ise

Gifhorn

Das ist eine gute Vorbereitung für das Donauschwimmen Ende Januar: Rettungsschwimmer der Wasserwacht der DRK Bereitschaft Gifhorn werden am Sonntag, 5. Januar, baden gehen. Zum Fackelschwimmen steigen sie gegen 16.45 Uhr gegenüber des Gifhorner Morada-Hotels Jägerhof in die Ise und werden dann ungefähr 2,5 Kilometer bis zur kleinen Schleuse zwischen Schlosssee und Mühlenmuseum schwimmen.

Zuschauer sind willkommen – sowohl an der Einstiegsstelle der Kaltbader gegenüber vom Jägerhof als auch gegen 17 Uhr an der Ausstiegsstelle an der Schleuse. Die Schwimmer werden sich mit Neopren-Anzügen gegen die Kälte schützen, Hände und Füße werden allerdings den niedrigen Wassertemperaturen ausgesetzt sein.

Lesen Sie auch:

Deshalb warten die Kollegen von der Bereitschaft, die nicht mit ins Wasser gehen, an der Schleuse auch mit warmer Kleidung und heißen Getränken auf die Schwimmer. Die bereiten sich mit dem Fackelschwimmen schon auf das große Event in Neuburg an der Donau vor: Dort werden am Samstag, 25. Januar, wieder aus ganz Deutschland rund 2000 Menschen an dem Winterschwimmen mit Volksfest-Charakter teilnehmen – darunter ein paar ganz Unerschrockene von den Rettungsschwimmern der Wasserwacht der DRK-Bereitschaft Gifhorn.

Von der Redaktion