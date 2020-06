Gifhorn: Deshalb planen Motorradfahrer eine große Demo

Gifhorn

Motorradfans aus der Region wollen am Sonntag, 5. Juli, in Gifhorn demonstrieren. Um 10.30 Uhr findet die Protestaktion auf dem Rathausplatz statt. Organisator ist Sascha Standtke. Was den 50-Jährigen aus Westerbeck umtreibt? „Der Bundesrat möchte, um Lärm zu reduzieren, eine 80-Dezibel-Obergrenze für Motorräder durchsetzen. Im Raum steht damit ein generelles Fahrverbot an Sonn- und Feiertagen.“ Eines will Standtke gleich klarstellen: „Ich habe nichts dagegen, Lärm zu reduzieren. Aber ein pauschales Verbot geht einfach nicht.“ So gebe doch schon jetzt die Gesetzeslage jeder Kommune freie Hand, Maßnahmen zu ergreifen - etwa durch die Sperrung bestimmter Strecken für Motorradfahrer. Dafür hat der Westerbecker sogar Verständnis. „Ich fahre selbst schon nicht mehr in den Harz. Ich kann auch verstehen, wenn Anwohner verärgert sind.“

„Wollen keinen Radau machen“

Verärgert sind jetzt aber viele Motorradfahrer, die um ihr Hobby bangen. „Denn Ausfahrten kann ich nur am Wochenende machen, selten in der Woche, weil wir dann arbeiten.“ Deshalb hat er als Privatperson eine Demo in Gifhorn angemeldet. 200 Teilnehmer sind angemeldet. Es könnten durchaus mehr werden, denn der Landkreis sei eine regelrechte Hochburg an Motorradfans. Wichtig ist dem Westerbecker: „Wir wollen keine Radau machen, sondern einfach nur auf das Problem aufmerksam machen.“ Er selbst werde das Wort auf dem Rathausplatz ergreifen. Und dann hofft er, dass Politiker seiner Einladung folgen. Bislang habe es jedoch nur Absagen gegeben.

Die Demo soll gesittet ablaufen, Corona-Regeln müssen von Teilnehmern unbedingt eingehalten werden, betont Standtke. Er will zeigen, dass „nicht nur zwei oder drei von dem Gesetz betroffen sind, sondern eine ganze Menge Leute“.

Von Andrea Posselt