Gifhorn: Deshalb hupen die Traktoren

Sie sind wieder da, sie sind wieder laut, weil sie sich wieder einmal als „Buhmann der Nation“ sehen. Nachdem Bundesumweltministerin Svenja Schulze die Landwirtschaft als Problem bezeichnet hatte, sind bundesweit die Landwirte auf dem Baum. Die Wut ist so groß, dass es am Donnerstagmorgen auch in Gifhorn zu einer emotionalen Protestnote kam. Im Gespräch mit dem heimischen Landtagsabgeordneten Tobias Heilmann forderte Marcel Kröger, Vertreter von Land schafft Verbindung: „Ich will, dass diese Frau nach Gifhorn zum Gespräch kommt.“ Heilmann versprach, die Einladung weiterzureichen. „Ob sie aber kommt, kann ich natürlich nicht sagen.“

Zur Galerie Protest gegen die Agrarpolitik in Berlin: Gifhorner und Wolfsburger Landwirte fuhren am Donnerstagmorgen hupend durch die Innenstadt.

Worum es aktuell geht: Die Bundesumweltministerin hatte gesagt, dass die Landwirtschaft die Alleinschuld am Verlust der Artenvielfalt trage. Unter anderem, weil die Landwirte zu viel Dünger auf den Wiesen und Weiden einsetzen würden. „Das ist Bauern-Bashing. Ich bin stinksauer und fordere den Rücktritt der Umweltministerin“, empört sich Kröger. Und Steffen Meyer, Landwirt aus dem Nordkreis, erläuterte in der Gesprächsrunde, dass die Entwicklung in den letzten Jahren auf seinen Feldern genau anders sei. Milane, Rebhühner und viele andere Arten hätten sich vermehrt. „Wir können gerne mal mit der Ministerin rausfahren und dann kann sie sehen, wie es wirklich ist.“

Unterstützung zeigte auch Klaus-Dieter Böse, Geschäftsführer des Landvolks. Er beklagte: „Die Ministerin hat bewusst die Corona-Zeit genutzt, um bestimmte Dinge umzusetzen“, so sein Vorwurf.

Begleitet wurde das Gespräch vor dem Büro der SPD von einem Hupkonzert mehrere Traktorfahrer auf der Konrad-Adenauer-Straße. Nach dem Gespräch mit Heilmann fuhren Vertreter auch noch nach Hannover, um dort ebenfalls bei der SPD ihren Unmut zu zeigen. Wenngleich: Die Kritik am Land Niedersachsen sei gar nicht so groß. Heilmann berichtete stolz: „Andere Bundesländer beneiden uns um den niedersächsischen Weg, in dem viele verschiedene Verbände zusammen arbeiten.“ Zustimmung fand Heilmann mit seinen Worten: „Die Landwirtschaft ist nicht das Problem. Die Landwirtschaft ist die Lösung.“

Von Andrea Posselt