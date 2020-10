Gifhorn

Nach dem Leitspruch des Tanz-Sport-Clubs „Wir sind tanzen in Gifhorn“ startete jetzt die erste neue Einsteigergruppe beim unter Coronabedingungen. „Wir haben genügend Platz, sodass alle sich sicher fühlen können“, betonte Sportwart Siegfried Uhde. Und es gibt Platz genug, dass noch ein paar weitere Paare dazu kommen können zur Einsteigergruppe – immer freitags ab 19 Uhr.

Dabei gibt es klare Regeln, nicht nur bezüglich der Tanzschritte auf dem Parkett, auch wegen Corona: Beim Betreten des Tanz-Sport-Centrums ist ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Erst auf der Tanzfläche dürfen die Paare den Schutz ablegen, um unter den Anweisungen von Trainer René Dennes die ersten Schritte auf dem Schwingparkett des Tanz-Sport-Clubs zu wagen. Der Trainer hatte zum Auftakt der Gruppe eine tolle junge Demodame dabei, um den Kontakt mit den Schülern auf ein Minimum zu senken. Wenn er dann doch mal eine Einzelkorrektur bei einer Dame oder einem Herren vornehmen musste, trug er seine Maske.

Wer Lust auf Cha Cha, Langsamen Walzer, Tango oder Discofox hat, ist willkommen

So hatten die Paare Spaß am Üben, ohne sich gefährdet zu fühlen. Wer freitags noch zu dieser Gruppe dazukommen möchte, Lust auf Cha Cha, Langsamen Walzer, Tango oder Discofox hat, sollte nicht lange zögern, die Tanzschuhe putzen und sich auf den Weg in die Adam-Riese-Straße machen.

Vorkenntnisse sind zwar immer hilfreich, für diese Beginner- oder Wiedereinsteigergruppe aber nicht erforderlich. Mitzubringen sind eine Partnerin oder ein Partner, die ersten zwei Abende sind kostenlose Schnupperabende. Wer dann fest in der Gruppe dabei bleiben möchte, zahlt monatlich 16 Euro pro Person. Anmeldungen sind möglich per Mail an tsc@tsc-gifhorn.de oder telefonisch unter (0 53 71) 5 72 04.

Der TSC hat für November ein kleines Turnier organisiert

Nicht nur Einsteiger dürfen trotz Corona zum TSC kommen, auch der Turniersport geht weiter. „Wir haben für November ein kleines Turnier mit zwölf Paaren organisiert“, sagt Uhde. Zuschauer dürfen wegen der Pandemie nicht dabei sein, aber „wir wollten unseren Tänzern auch mal wieder einen sportlichen Wettbewerb ermöglichen“. Das ist möglich, weil der TSC dank des großen Saals ausreichend Platz bietet, um sich nicht zu nahe zu kommen.

Auch das Training findet nach dem Lockdown wieder statt. „Dank der Fläche dürften sich bis zu 50 Personen in unserem Centrum aufhalten, wir haben das aber freiwillig auf 30 begrenzt“, sagt Uhde. Weil die Umkleiden zu klein sind, weichen die Tänzer auf den Saal aus – „wir tun alles, damit die Tänzer sicher ihrem Sport nachgehen können und wir nicht zum Hotspot werden“, betont der Sportwart.

Von Christina Rudert