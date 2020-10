Gifhorn

Die Entscheidung ist knapp ausgegangen: Die AZ hatte zum Königs-Schießen in der virtuellen Schießbude eingeladen, gut 60 Teilnehmer haben ihr Glück probiert. Mit einer Bestzeit von 2,944 Sekunden hat der Isenbütteler Thomas Grätz den Sieg, die große Schützenscheibe und den Hauptgewinn ergattert: eine Besichtigung der Privatbrauerei Wittingen mit bis zu fünf Personen, Verköstigung inklusive. Wie treffsicher Familie Grätz ist, bewies Tochter Emily Grätz mit dem dritten Platz (3,164 Sekunden), die dafür einen Einkaufsgutschein für das Modenhaus Becker bekam. Der zweite Platz ging an Patrick Meier aus Müden, der für seine 3,124 Sekunden einen Gutschein der Bäckerei Leifert erhielt.

Erst im letzten Moment ändert sich die Reihenfolge auf der Bestenliste

Spaß hatten alle drei an dem virtuellen Wettbewerb, den die AZ nach der Absage sämtlicher Schützenfeste und zahlreicher anderer Veranstaltungen ins Leben gerufen hatte. Wobei Meier berichtete, dass er sich gute Chancen auf den Sieg ausgerechnet hatte: „Bis zum vorletzten Tag lag ich die ganze Zeit auf Platz 1 – und dann bin ich verdrängt worden.“ Aber er nahm es sportlich und freute sich über den zweiten Platz.

Für den AZ-König gibt es die große Schützenscheibe obendrauf

Für Thomas Grätz stellt sich nun die Frage, wo er die doch recht große Schützenscheibe aufhängt. „Vermutlich draußen, aber das werde ich noch mit meiner Frau klären.“ Die Brauerei-Besichtigung muss zunächst wegen Corona aufgeschoben werden, aber „sobald es wieder möglich ist, können Sie dort Ihren Wunschtermin absprechen“, kündigte AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich an und gab Grätz für die Zeit bis dahin noch eine Kiste Wittinger mit. Und Nils Leifert, Geschäftsführer der Bäckerei Leifert, bot Meier an, den Gutschein für ein Frühstück mit bis zu fünf Personen in einen Einkaufsgutschein umzuwandeln, weil das Café nun erstmal in den Lockdown geht. Auch Meier bekam eine Kiste Bier obendrauf – die gab’s für jeden der zehn Erstplatzierten.

Schernich kündigte weitere virtuelle Schießbuden an, und alle drei Erstplatzierten waren sicher, dass sie dann auch wieder mit dabei sind. „Hat ja Spaß gemacht“, so Grätz.

Von Christina Rudert