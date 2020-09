Gifhorn: "Der Schmolk" heißt das neue Kinderbuch von Peter Futterschneider

Gifhorn

Auf eigenen Beinen stehen ist nicht einfach, für den Schmolk allerdings unumgänglich. Mit „Der Schmolk“ – das ist die titelgebende Hauptfigur der kommenden Bucherscheinung von Peter Futterschneider – erzählt der Hobbyautor eine Geschichte, die Mut macht, der es an Witz nicht fehlt und die aus dem Leben schöpft.

Schon Erzählungen der Kategorie Märchen, Komödie und Theaterstück erschienen

Futterschneider, der sich schon jahrelang gestaltend und organisierend im Theaterverein Gifhorn betätigt, fing 2009 an, Sketche für das Altstadtfest zu schreiben. Als im Theater eines Tages die Frage aufkam, was als nächstes gespielt werden solle, begann er kurzerhand ein eigenes Bühnenstück zu verfassen – Titel: „Sieben auf einen Streich“ – und spickte es mit bekannten Märchenmotiven. Seitdem entsprangen Futterschneiders Feder weitere Märchen, Komödien und Theaterstücke. Im Herbst veröffentlicht der Hobbyautor, der hauptberuflich als Chef des Abwasser- und Straßenreinigungsbetriebes Gifhorn die Fäden zieht, nun sein jüngst fertig gestelltes Werk, das in gleich zwei Formen publiziert wird.

Den Impuls zur neuesten Erzählung gab ein Gespräch mit einer Schweizer Autorenkollegin, die von dem karitativen Projekt der „Flaschenkinder Iserlohn“ berichtete. Zugunsten des Vereins, der sich Kindern widmet, deren Eltern an Alkoholismus erkrankt sind, steuerten 16 Autoren insgesamt 21 Geschichten bei. So entstand eine Sammlung an Schriftstücken, die im Herbst 2020 mit dem Namen „Geschichtenwundertüte“ erscheinen wird.

Eine selbstangefertigte Zeichnung war Voraussetzung fürs Mitmachen

Die Schriftsteller operierten dabei unter dem Arbeitstitel „Kinderaugen sollen lachen“. Einzige Bedingung: Dem Werk liegt eine selbstangefertigte Zeichnung bei. „Das war nicht einfach, doch schon der erste Entwurf des Schmolks strahlte große Sympathie auf mich aus“, erzählte der Kinderbuchautor, der zuerst die Hauptfigur skizzierte und sich im Anschluss eine Handlung überlegte. Er ließ sich von charismatischen Helden mit Makeln wie dem Esel aus „Shrek“ oder dem Schneemann Olaf aus „Die Eiskönigin“ inspirieren. Den Schmolk kennzeichnen große Füße, mit denen er alles macht, denn Arme hat er nicht. Große Ohren und schielende Augen zieren sein Gesicht, doch hört und sieht er ausgezeichnet.

Bereits das Aussehen der Hauptfigur deutet das Thema des Buches an, das sich mit dem Überwinden von Hindernissen auseinandersetzt und dem Publikum Mut zusprechen will, dabei aber nicht an Lockerheit einbüßt. „Böse Zungen nennen es Albernheit, doch für mich ist es Hang zum Humor“, antwortet Futterschneider darauf, welche Gemeinsamkeit seine Geschichten miteinander teilen. Wichtig sei ihm auch ein gewisser Wortwitz ähnlich dem von Loriot, den er schon in seiner letzten Novelle „Schwere Zeiten – Bekenntnisse einer Waage“ herausstellte, so der Schriftsteller, der spontan einen kleinen Loriot-Sketch zum Besten gibt.

Die Illustratorin entpuppt sich als Bekannte aus der Kinderzeit

Während der Schreibarbeiten wuchs der ulkige Held seinem Schöpfer immer mehr ans Herz, bis dieser eines Tages die Entscheidung traf, die Erzählung zusätzlich noch separat von der Geschichtensammlung zu publizieren. Dabei ergab sich eine jener „netten Episoden am Rande“ aus dem alltäglichen Leben, die auch in die Stücke Futterschneiders einfließen. Auf der Suche nach Illustratoren, um weitere Zeichnungen für das Buch anfertigen zu lassen, stieß er auf Dörte Müller – keine Unbekannte. Zusammen wuchsen die beiden in demselben Ortsteil einer kleinen Stadt im Harz auf. „Wer hätte schon gedacht, dass wir 30 Jahre später gemeinsam an einem Buch arbeiten würden“, fragte Schmolk-Schöpfer Futterschneider schmunzelnd. Müller schmückte die kommende Erzählung mit Bildern. Am Ende des Buches sind Ausmalbilder platziert, denen Leser oder junge Zuhörer einen eigenen Anstrich verpassen dürfen.

Ob eine Theater-Adaption geplant sei? „Das ist eine Überlegung wert, nur die Kostüme könnten schwierig werden“, bedenkt der Schriftsteller die fehlenden Arme des Helden. Doch erscheine eventuell eine Hörbuch-Version. Zunächst aber dürfen Groß und Klein auf die Neuerscheinung gespannt sein. Das Buch wird voraussichtlich ab Ende September oder Anfang Oktober im Internet und Buchladen erhältlich sein und fortan die Kinderaugen zum Lachen bringen.

