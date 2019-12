Der Landkreis ist jetzt bei Facebook

Gifhorn

Der Landkreis sammelt jetzt Likes: Er präsentiert sich mit einer eigenen Seite bei Facebook. „Und wir hoffen auf einen aktiven Austausch“, sagt Pressesprecherin Sina Sossniak, die die Seite mit einem Team gemeinsam betreut – und nach und nach befüllt.

„Wir werden natürlich auf Veranstaltungen hinweisen, aber auch schrittweise die Kreisverwaltung zeigen“, informiert Sina Sossniak. Der Service-Gedanke sei wichtig: „Was kann man wo erledigen, welche Anträge können online gestellt werden, welche Stellen sind neu zu besetzen, was ist los im Landkreis.“ Und ein Blick hinter die ein oder andere Kulisse wird ermöglicht. „Damit wollen wir eine breitere Zielgruppe ansprechen als mit der Homepage“, begründet Landrat Dr. Andreas Ebel die Entscheidung für die sozialen Medien, „und wir können über manche Dinge schneller informieren.“ Sei es ein Schulausfall wegen Glatteis oder eine Katastrophensituation. „Wir nutzen neue Kanäle, um unser Leistungsspektrum aufzuzeigen“, freut er sich über diesen Schritt, der eine längere Vorbereitungszeit erforderte als zunächst erwartet. „Wir mussten eine Richtlinie dafür erstellen.“

Was das Verhalten der Nutzer angeht, „wird das Team die Kommentare natürlich im Blick behalten“, kündigt Sina Sossniak an. Auf Einhaltung der Netiquette wird geachtet.

Per Klick beim Musikunterricht anmelden

Einen anderen digitalen Baustein stellte Peter Bönisch vor, Leiter der Kreismusikschule: Die neue Homepage. „Frisch, modern und übersichtlich“, freut er sich. Und natürlich für mobile Endgeräte optimiert und barrierefrei.

Jetzt mit interaktiver Anmeldefunktion: Peter Bönisch stellt die neue Homepage der Kreismusikschule vor. Quelle: Christina Rudert

Das Beste an der aufpolierten Homepage ist ein deutschlandweit unter allen 925 kommunalen Musikschulen einzigartiges Angebot: Unter dem Button „Sofort verfügbar“ können Interessenten in ein paar Tagen direkt per Klick das Angebot wählen, was sie in Anspruch nehmen möchten. „Also beispielsweise jemand, der Klavierunterricht wünscht, kann dort sehen, ob zu dem von ihm bevorzugten Termin an dem Ort, den er gerne hätte, jemand diesen Unterricht anbietet, und sich dann direkt anmelden“, erklärt Bönisch. Noch arbeiten die Programmierer an diesem Punkt, aber „in ein paar Tagen funktioniert das“.

Von Christina Rudert