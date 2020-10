Landkreis Gifhorn

Das Land Niedersachsen hat mit der Niedersächsischen Corona-Verordnung vom 8. Oktober neue Regelungen getroffen. Damit ergeben sich auch für den Bereich der Gewerbetreibenden neue Anforderungen, wie der Landkreis mitteilt.

Die aktuellen Regelungen im Einzelhandel für Kunden und Personal

Neu ist, dass im Einzelhandel außer den Kundinnen und Kunden auch das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen muss. Weiter gilt die Einhaltung des Abstandes von 1,50 Metern. Auf das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung müssen die Gewerbetreibenden hinweisen. Hinzu kommt, dass nun auch der Einzelhandel ein Hygienekonzept aufgrund der Corona-Verordnung benötigt. Das Hygienekonzept kann Regelungen und Maßnahmen enthalten, die den Verzicht auf eine Mund-Nasen-Bedeckung ermöglichen. Zum Beispiel kann bei der Verwendung geeigneter Spuckschutze aus Glas oder Plexiglas auf das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung seitens des Personals an der Kasse oder in einem Thekenbereich verzichtet werden. Die Maßnahme muss im Hygienekonzept genannt sein.

Die aktuellen Regelungen in der Gastronomie

Neu ist die genehmigte Anzahl von Teilnehmern an privaten Zusammenkünften und Feierlichkeiten in der Gastronomie. Sofern das Abstandsgebot eingehalten werden kann, dürfen Feiern oder private Zusammenkünfte mit bis zu 100 Personen stattfinden, sofern die 7-Tage-Inzidenz bei weniger als 35 Neuinfizierten auf 100 000 Einwohner liegt. Aktuell – Stand 20. Oktober – gibt der Landkreis die Inzidenz-Zahl mit 26,1 an.

Unverändert gilt auch weiterhin, dass die Gäste auf das Abstandsgebot und die Maskenpflicht hingewiesen werden müssen. Abweichend von den Regelungen für den Einzelhandel dürfen Gäste die Maske absetzen, sobald sie ihren Platz eingenommen haben und das Abstandsgebot eingehalten wird. Auch in der Gastronomie muss das Personal eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Und nach wie vor müssen die Kontaktdaten des Kunden mit Vorname, Familienname, vollständiger Anschrift, Telefonnummer, Erhebungsdatum und -uhrzeit aufgenommen werden. Außerdem ist ein Hygienekonzept für jeden Betrieb notwendig.

Alkoholverbot bei Feiern mit mehr als 50 Personen

Während privater Zusammenkünfte und Feiern in der Gastronomie, an denen mehr als 50 Personen teilnehmen, dürfen ab 18 Uhr keine reinen Spirituosen und ab 22 Uhr dann überhaupt kein Alkohol mehr ausgeschänkt und konsumiert werden, das gilt auch für alkoholische Mischgetränke.

Merkblätter über die Anforderungen aufgrund der Corona-Verordnung für die Bereiche Einzelhandel, Gastronomie, Spielhallen, körpernahe Dienstleistungen und Beherbergung von Personen sowie ein Merkblatt zur Erstellung eines Hygienekonzeptes gibt es zum Download im Presseportal der Homepage des Landkreises.

Von der AZ-Redaktion