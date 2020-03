Gifhorn

Mit Stand von Donnerstagabend gab es im Landkreis Gifhorn 26 Personen, die nachweislich am Corona-Virus erkrankt sind – das sind drei mehr als am Mittwoch. Auf seiner Homepage weist der Landkreis darauf hin, dass er die Zahl der Verdachtsfälle künftig nicht mehr nennen wird – durch die sich ständig ändernden Zahlen sei hier nur eine Momentaufnahme möglich. Getestete Personen waren 101, in häuslicher Quarantäne befinden sich nach wie vor 116 Personen.

