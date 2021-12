Gifhorn

Die Alarmrufe aus den Arztpraxen werden nach fast zwei Jahren Corona-Pandemie immer lauter. Die Medizinischen Fachangestellten arbeiten seit Monaten am Anschlag, und eine Entspannung der Situation ist nicht in Sicht. Die AZ hat sich den Alltag an einem Montag in der Gemeinschaftspraxis von Dr. Ernst Backer und Dr. Michael Krause in Gifhorn angeschaut.

In gebrochenem Deutsch sagt der junge Mann mehrfach, dass er krank sei. „Da müssen Sie leider woanders nachfragen“, sagt eine der Arzthelferinnen im Team von Backer und Krause geduldig. Der Mann ist kein Patient der Praxis. „Sie müssen sich einen anderen Arzt suchen, wir können im Moment niemanden mehr aufnehmen.“

Hohe Arbeitsbelastung seit Monaten: Katharina Rausch (vorn) und Katja Huchel fangen fast eine Stunde früher an, um schonmal E-Mails in Ruhe abarbeiten zu können. Quelle: Dirk Reitmeister

Es ist 11 Uhr. Ein Blick durch die Praxis. Im Wartezimmer sind gerade mal zwei Sitzplätze frei, die Bank neben der Eingangstür ist besetzt, und auf den Sesseln im Foyer hinter dem Empfang sitzen auch Wartende. Vor dem Tresen stehen Patienten und warten auf Aufnahme. Immer wieder schallt ein Name durch die Praxis, es kommt Bewegung in die Menschengruppe, eine Tür geht auf und wieder zu. Katja Huchel und ihre Kolleginnen behalten nicht nur den Überblick, sondern auch die Nerven. „Organisation ist echt alles.“ Auf dem Tresen kleben gelbe Zettel mit Namen der Patienten in der Reihenfolge, wann wer dran ist. „Da muss jemand den Überblick haben.“

„Ich brauche einen Termin zur Boosterimpfung“, sagt ein weiterer Patient am Tresen. Am 18. Februar ist noch einer frei. „Vorher nicht?“ Nebenan bestellt eine Frau für ihren Mann einen Blutabnahmetermin. Eine weitere Arzthelferin huscht durch die Praxis, andere wartende Patienten sprechen. Der Booster-Interessierte ist gestresst vom Umgebungslärm und dreht sich um. „Herrgott nochmal.“ Seine Gesprächspartnerin wiederholt ihren Satz: „Wir können nur von Woche zu Woche planen.“ Und rät ihm, es bei den offenen Impfterminen des Landkreises zu versuchen.

„Viele Patienten sind sehr geduldig mit uns, sie sehen, was wir leisten“, sagt Huchel. Auf beiden Seiten des Tresens stehen keine Maschinen, die Belastung ist groß. „Der 100. Patient weiß eben nicht, dass seine Frage schon 99 Mal gestellt worden ist.“ Da wird die Haut beim Personal ungewollt dünner. Und: „Manchmal muss man schon bestimmend werden. Wenn nichts da ist, kann man auch nichts geben.“

Infektionszeiten sind auch ohne Corona anstrengend genug

Und dann noch das: „Man hat Angst davor, in diesem Stress Fehler zu machen“, sagt Huchel. Gut, wenn man gute Chefs habe, die auch mal eine Auszeit zum Aufatmen und Runterkommen einräumten. „Höchst anstrengend sind dieses Infektionszeiten – auch ohne Corona“, sagt Huchel. Während ihre Kollegin schon den nächsten Patienten am Tresen betreut, begleitet Huchel eine ältere Dame zur Toilette. „Schaffen Sie es von hier allein?“ Dann kann sie zum Tresen zurück. Dienstleistung steht immer noch ganz oben.

Eine Frau sagt, dass sie Erkältungssymptome habe, ihr Selbsttest aber negativ ausgefallen sei. „Kommen Sie einmal mit mir mit“, wird sie in einen separaten Raum begleitet. Infektionspatienten sollen auf keinen Fall in den Warteraum, erklärt Huchel dieses Vorgehen. Egal ob Corona oder grippaler Infekt. Eigentlich sollen sie laut Aushang sowieso erst vorher anrufen.

Telefon-Dauerdienst: Dilara Piskin ist den ganzen Tag damit beschäftigt, Anrufe von Patienten zu bearbeiten. Quelle: Dirk Reitmeister

Apropos anrufen. Am Tresen fällt kein Telefongeläute auf. Hin und wieder taucht Dilara Piskin, die Kollegin mit dem Headset, neben ihren Kolleginnen für eine Nachfrage auf. Ansonsten sitzt sie im Büro am Rechner und nimmt dort die Anrufe entgegen. Wie viele sie heute schon angenommen hat, hat sie nicht gezählt. „Gerade montags ist man durchgehend am Telefon.“ Gut, dass das nicht vorn am Tresen läuft. So haben Huchel und ihre Kolleginnen dort ihr Ohr für die Patientinnen und Patienten, die vor ihnen stehen.

Überstunden schon zum Start des Arbeitstages

12 Uhr. Es wird luftiger in der Praxis. Die Arbeit bleibt. Seit fünfeinhalb Stunden sind Huchel und ihre Kollegin Katharina Rausch bereits da. Sie fangen bis zu eine Stunde früher an. Rechner hochfahren, E-Mails checken und beantworten. Heute sei es noch ruhig, sagt Huchel. „Das war mal ein Vormittag, an dem wir frühstücken konnten.“ Das hat aber einen außerplanmäßigen Grund.

Denn am Morgen ist kein Impfstoff gekommen. Die Vormittagstermine musste das Praxisteam bereits vorige Woche verlegen, nur zwei bisher unerreichte Patienten heute Morgen noch benachrichtigen. Nur deshalb habe es keine Warteschlange durch das Treppenhaus bis nach draußen gegeben. Die Mittagspause wird trotzdem knapper ausfallen. Denn das Team wird diese für die Neudisponierung der Impftermine nutzen. „Mittagspausen fallen etwas kürzer aus in letzter Zeit“, sagt Rausch und lächelt.

„Halten Sie durch“: Solche Aufmerksamkeiten erfreuen die Praxisteams. Quelle: Dirk Reitmeister

Impfstoff-Diskussionen: „Wieder Referate halten“

Wieder fragt eine Patientin nach einem Boostertermin. „Ist sichergestellt, dass der Impfstoff dann auch da ist?“ Biontech oder Moderna sei ihr egal. Das kommt im Team gut an. „Es gibt einige Leute, die sagten, auf keinen Fall mit Moderna geimpft werden zu wollen“, sagt Huchel. Auch das mache den Alltag nicht einfacher. „Dann muss man wieder halbe Referate halten.“

Und dann haben Huchel, Rausch und die Kolleginnen noch einen Grund zum Lächeln. Ein Stammpatient überreicht eine Pralinenschachtel. „Wir wollten uns als Familie bedanken“, sagt der Gifhorner und wendet sich noch einmal beim Rausgehen an das Team: „Halten Sie durch.“

Von Dirk Reitmeister