Landkreis Gifhorn

Das Tief „Vincent“ gibt sich am Wochenende größte Mühe, Sonnenschein zu unterdrücken und möglichst durchgängig für Sofa-Wetter zu sorgen.

Der Samstag startet noch mit einer verhältnismäßig moderaten Niederschlagsmenge. Dennoch gibt es mehr oder weniger durchgängig den ganzen Tag über immer ein paar Tropfen. Die Sonne schafft es dabei kaum durch die Wolken und die Temperatur steigt von 3 °C auf 9 °C. Am Abend nimmt der Regen dann deutlich zu und in der Nacht schüttet es aus so einigen Eimern.

Das ist Ben Weber Weltweit rechnen Supercomputer aus, wie unser Wetter wird. Doch sichere Wetterprognosen werden selbst für Experten aufgrund des Klimawandels immer schwieriger. Das weiß auch der Gifhorner Ben Weber, der auf seiner Homepage https://wettergifhorn.de täglich über das Wetter in der Mühlenstadt Gifhorn informiert. Jetzt hat der Nachwuchs-Meteorologe in der Aller-Zeitung seine eigene Rubrik erhalten: Jeweils samstags erscheint in der AZ seine Vorhersage für das Wetter am Wochenende im Landkreis Gifhorn.

Am Sonntagmorgen setzt sich der intensive Niederschlag noch etwas fort, bevor er im Laufe des Vormittags wieder in ein Gedümpel aus Regentropfen übergeht. Die Chance auf Sonne ist dabei ebenfalls gering. Am Nachmittag muss man sich dann wieder auf eine deutlich höhere Menge an Regen einstellen. Währenddessen steigt die Temperatur von 5 °C auf 14 °C.

Von Ben Weber