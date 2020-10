Gifhorn

Die Kultur lässt sich vom Corona-Virus nicht unterkriegen: In der Stadthalle geht es weiter mit dem Programm, das Team hat in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsamt ein Hygienekonzept entwickelt, das den Besucherinnen und Besuchern einen geschützten und sicheren Veranstaltungsbesuch ermöglicht. Die Zahl der belegbaren Plätze im Theatersaal wurde auf etwa ein Drittel reduziert, damit zwischen den Besuchern ausreichend viel Abstand eingehalten werden kann.

Abonnentinnen und Abonnenten der Saison 2020/21 erhalten – solange der Kartenvorrat reicht – ein exklusives Vorkaufsrecht auf Einzelkarten des Sonderspielplans 2020/21. Folgende der ursprünglich geplanten Vorstellungen werden in Corona-konformer Saalbesetzung stattfinden:

Anzeige

Im Termin-Kalender der Stadthalle stehen noch ein paar Veranstaltungen

Aus dem Theater-Abo sind es die Stücke „25 km/h“ am Samstag, 19. Dezember, um 20 Uhr und „Willkommen bei den Hartmanns“ am Freitag, 23. April, um 20 Uhr. Aus dem Sonntags-Abo gibt es „Champagner zum Frühstück“ am 17. Januar, und „Eine echte Traumfrau“ am 18. April, jeweils um 16 Uhr. Im Kleinkunst-Abo werden gezeigt am Samstag, 5. Dezember, um 20 Uhr „Motown goes Christmas“ und Özgür Cebe mit „Ghettos Faust“ am Freitag, 12. März, um 20 Uhr.

„Bis es euch gefällt!“: Matthias Brodowy ist am Silvesterabend in der Stadthalle zu erleben. Quelle: Archiv

Für Silvester ist bei großer Nachfrage ein zweiter Auftritt von Matthias Brodowy geplant

Sonderveranstaltungen sind der Poetry Slam am Samstag, 28. November, um 20 Uhr unter dem Titel „Pop(p)in’ Poetry“ und der Auftritt von Matthias Brodowy mit dem Titel „Bis es euch gefällt!“ am Silvesterabend, Donnerstag, 31. Dezember. Hier hat sich die Uhrzeit auf 19.30 Uhr geändert, und bei großer Nachfrage wird eine Zusatzvorstellung um 17 Uhr angeboten. Am Donnerstag, 15. April, gibt es dann um 20 Uhr von Dave Davis „Ruhig Brauner! – Demokratie ist nichts für Lappen“. Und Sascha Korf ist am Donnerstag, 22. April, um 20 Uhr mit „...denn er weiß nicht, was er tut“ zu sehen.

Karten sind ausschließlich bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung im Steinweg 73 in Gifhorn erhältlich, Tel. (0 53 71) 80 81 36. Der exklusive Vorverkauf für Abonnentinnen und Abonnenten der Saison 2020/21 wird am Montag, 26. Oktober, gestartet. Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Montag, 2. November.

Lesen Sie auch: Corona bedroht Event-Branche: Drei Aktionen steigen in Gifhorn

Ein Hinweis der Stadthalle: Das ebenfalls Corona-konform eingerichtete Theater für Kids ist im Moment so gefragt, dass einige Vorstellungen schon ausverkauft sind. Restkarten, zum Beispiel für das Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“, gibt es ebenfalls bei der Konzertkasse der Aller-Zeitung.

Von der AZ-Redaktion