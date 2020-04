OHG wird 70 Jahre: Gefeiert wird erst 2021

Gifhorn

Gifhorns Otto-Hahn-Gymnasium (OHG) ist das älteste Gymnasium im Kreisgebiet – und wird heute 70 Jahre alt. 2020 sollte ganz im Zeichen dieses besonderen Geburtstages stehen. Die Corona-Krise macht dem Festkomitee jedoch einen dicken Strich durch die Rechnung.

Corona-Krise

Engagierte Eltern hatten seinerzeit im Gifhorner Oberschulverein dafür gesorgt, dass die „Höhere Privatschule Gifhorn” als Vorläufer des heutigen Otto-Hahn-Gymnasiums am 17. April 1950 starten konnte. „Natürlich wollten wir dieses ganz besondere Ereignis mit diversen Veranstaltungen begehen“, sagt Direktorin Susanne Pilarski, Chefin des OHG. Doch dann kam die Corona-Krise.

„Jahrbuch und Jubiläumsschrift sind in Vorbereitung und sollten bei einem großen Schulfest am 11. Juli vorgestellt werden“, so die OHG-Chefin. Bei diesem Fest hätten neben den 750 Schülerinnen und Schülern auch deren Eltern, Freunde und Ehemalige mitfeiern sollen. „Mehr als 1000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Schulgebäude und auf dem Pausenhof – das wäre selbst bei einer Lockerung der derzeit geltenden Corona-Vorschriften nicht machbar gewesen“, so die OHG-Chefin. Sie habe diesen Termin darum für 2020 ersatzlos „gecancelt“.

Ohne Sinn

Die Hauptfeierlichkeiten sollten dann im Herbst stattfinden: ein Sponsorenlauf am 16. September, ein großer Festakt am 24. September und eine OHG-Kulturnacht im November. „Ich bin Realistin – die Corona-Auswirkungen werden uns noch das gesamte Jahr und darüber hinaus begleiten“, hat sich Pilarski inzwischen auch von diesen Planungen verabschiedet. „Ein Festakt, bei dem Gäste mehr als zwei Meter auseinander sitzen, ist einfach nicht vorstellbar und macht keinen Sinn“, steht für die OHG-Leiterin fest.

„Es ist schade, dass es mit den Feierlichkeiten in diesem Jahr nicht klappt, doch dann holen wir die Veranstaltungen 2021 nach“, blickt Susanne Pilarski optimistisch nach vorne. Die Party steige dann eben zum 71. Geburtstag des OHG.

Privatschule

Die „Höhere Privatschule Gifhorn“ – Gymnasiasten aus der „Zickenstadt“ wurden vorher in Celle und Braunschweig unterrichtet – wurde erst 1954 in eine öffentliche Schule umgewandelt. 1969 wurde die Schule dann nach dem deutschen Chemiker und Nobelpreisträger Otto Hahn benannt.

Das erste Schuljahr bestritten im Gründungsjahr 1950 zwei fünfte und eine sechste Klasse mit zusammen 70 Schülern und drei Lehrern. Die Unterbringung war in der Anfangszeit sehr schwierig, Behelfsklassenräume wurden im Schützensaal, im Konfirmandensaal und in der Kauertschen Villa eingerichtet. Die Zeit dieser Provisorien endete am 17. April 1952: Der Schulbetrieb ging in der ehemalige Präparandenanstalt mit acht Klassenräumen sowie 204 Schülerinnen und Schüler an der Lindenstraße (heute Konrad-Adenauer-Straße) weiter.

Erweiterung

Aufgrund der ständig steigenden Schülerzahl wurde 1968 am Dannenbütteler Weg – nur 400 Meter von der Stammschule entfernt – das Gymnasium erweitert. Wegen hoher Schülerzahlen wurde die Schule dann 1979 geteilt: Für die eine Hälfte der OHG-Schüler wurde seinerzeit in Gifhorn das Humboldt-Gymnasium (HG) neu gegründet.

Im Jahr 2005 besuchten 1512 Schüler das OHG, die damals von 110 Lehrern und Referendaren unterrichtet wurden. Im Schuljahr 2016/2017 waren es 873 Schüler und 84 Lehrer und Referendare. Aktuell werden an Gifhorns ältestem Gymnasium rund 750 Kinder und Jugendliche unterrichtet.

