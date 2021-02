Gifhorn: Das Glenn Miller Orchestra kündigt seinen Besuch an

Gifhorn

Wenn das kein Grund zum Feiern ist: Seit 35 Jahren und insgesamt 5000 Konzerten verzaubert das Glenn Miller Orchestra unter Leitung von Wil Salden das Publikum in ganz Europa. Das ist der Anlass für Wil Salden, der im vorigen Sommer seinen 70. Geburtstag feierte, mit den Musikern auf große Jubiläumstour zu gehen – mit einer Zwischenstation in Gifhorn, denn die Hoffnung ist groß, dass bis zum Herbst auch Konzerte wieder möglich sind.

Eine musikalische Zeitreise in die 30er und 40er Jahre

Wil Salden und seine Musiker sind Garanten für den authentischen Swing-Sound in der traditionellen großen Big Band Besetzung. Das Orchestra und die Vocalgroup „The Moonlight Serenaders“ bestehend aus Musikern, einer Sängerin und dem Orchesterleiter Wil Salden, versetzen das Publikum zurück in die Zeit der 30er und 40er Jahre, wenn Titel wie „Moonlight Serenade“, „In The Mood“, „American Patrol“, „A String of Pearls“, „Little Brown Jug“ und mehr erklingen. So wie es Glenn Miller schon getan hat, geht auch Wil Salden bei seiner Programmgestaltung vor: Something Old, Something New, Something Borrowed and Something Blue.

Passend zur Tournee erscheint eine Live-CD

Zum neuen Programm gibt es auch eine Live-CD, die am 1. März bei MCP Sound & Media mit dem Titel „35 Years Anniversary-Tour“ erschienen ist. Und in Gifhorn live und in Farbe zu sehen und zu hören ist das Glenn Miller Orchestra am Donnerstag, 9. September, ab 20 Uhr in der Stadthalle – vorausgesetzt, die Corona-Pandemie lässt den Auftritt zu. Tickets gibt es beim Kulturverein, Tel. (0 53 71) 81 39 24.

Von der AZ-Redaktion