Das AZ-Film & Kultur-Rendezvous sorgt für Abwechslung für die ganze Familie

Gifhorn

Sogar Popcorn gibt es – jedenfalls wenn man sich welches von zuhause mitbringt: Mit Hilfe von Popcornmais, Zucker und Öl kann sich das jeder ganz einfach selber machen und dann gemütlich in seinem Auto sitzend beim großen AZ-Film & Kultur-Rendezvous am Pfingst-Wochenende auf den Gifhorner Schützenplatz verzehren. Für gute Unterhaltung zu den mitgebrachten Snacks und Getränken sorgen die Aller-Zeitung und die Stadt Gifhorn gemeinsam mit der Sparkasse Celle-Gifhorn-Wolfsburg mit sieben Kinohighlights und einem Show-Act, und am Pfingstmontag gibt es einen ökumenischen Gottesdienst.

Wer dabei sein will bei einem der Kino-Filme, muss sich schnell entscheiden, denn die Tickets gibt es ausschließlich im Vorverkauf in der AZ-Konzertkasse am Steinweg 73. Und pro Vorführung sind nur 80 Stellplätze zugelassen, damit aus jeder Position die Sicht auf die LED-Leinwand möglich ist. Da die Besucher bei allen Programmpunkten in ihren Fahrzeugen sitzen bleiben, braucht sich niemand vor einer Ansteckung mit dem Corona-Virus zu fürchten und kann, sogar ganz ohne Maske, gemeinsam mit dem Partner und gegebenenfalls seinen Kindern dieses Filmerlebnis der besonderen Art genießen.

Anzeige

Das Programm:

Donnerstag, 28. Mai, 19 Uhr: „Bad Boys for Life“ (Actionfilm, Einlass ab 18.15 Uhr)

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Freitag, 29. Mai, 19 Uhr: „Das perfekte Geheimnis“ (Beziehungskomödie, Einlass ab 18.15 Uhr)

Samstag, 30. Mai, 15 Uhr: „Willkommen bei den Hartmanns“ (Komödie, Einlass ab 14.15 Uhr)

Samstag, 30. Mai, 19 Uhr: „Parasite“ (Tragikomödie, Einlass ab 18.15 Uhr)

Sonntag, 31. Mai, 15 Uhr: „ Angry Birds 2“ (Zeichentrickfilm, Einlass ab 14.15 Uhr)

Sonntag, 31. Mai, 19 Uhr: „Jumanji 2: The Next Level“ (Abenteuerfilm, Einlass ab 18.15 Uhr)

Montag, 1. Juni, 11.30 Uhr: ökumenischer Live-Gottesdienst ( Einlass ab 11 Uhr)

Montag, 1. Juni, 15 Uhr: „A Star Is Born“ (Musiker-Drama, Einlass ab 14.15 Uhr)

Montag, 1. Juni, 18.30 Uhr: Live-Kulturevent ( Einlass ab 17.45 Uhr)

Es gibt nur ein begrenztes Kontingent an Tickets. Wer dabei sein möchte, sollte sich also seinen Standplatz schnell sichern. Pro Fahrzeug sind höchstens zwei erwachsene Personen und gegebenenfalls im selben Haushalt lebende Kinder auf der Rückbank erlaubt. Tickets für die Film-Vorführungen gibt es nur im Vorverkauf bei der AZ-Konzertkasse im Steinweg 73 in Gifhorn – geöffnet ist montags bis freitags von 10 bis 16 Uhr sowie samstags von 10 bis 12.30 Uhr. Aufgrund der Corona-Auflagen kann es zu Wartezeiten vor der AZ-Geschäftsstelle/Konzertkasse kommen. Pro Person kostet ein Ticket 10,50 Euro, Kinder zahlen 6,50 Euro (jeweils zuzüglich der regulären Vorverkaufs- und Bearbeitungsgebühren). Abonnenten der AZ sparen einen Euro pro Ticket (maximal zwei Stück). Snacks und Getränke dürfen und sollen mitgebracht werden.

Die Technik

Der Film, der Live-Auftritt und der Gottesdienst werden auf einer fünf mal drei Meter großen LED-Leinwand gezeigt, der Ton wird über ein UKW-Signal ins Autoradio übertragen. Einen entsprechenden Hinweis auf die Frequenz erhalten die Zuschauer beim Einfahren.

Noch ein Tipp: Über Pfingsten kann es noch recht kühl sein, und bei ausgeschaltetem Motor läuft die Heizung nicht. Sinnvoll ist es also, Decken oder Schlafsäcke und eine Thermoskanne mit warmen Getränken mitzubringen.

Die Vorfreude ist groß: Kinobetreiber Volker Schmid (v.r.), Bürgermeister Matthias Nerlich, Alexa von der Breljie von der Sparkasse und AZ-Vermarktungsleiter Florian Schernich können Pfingsten kaum erwarten. Quelle: Sebastian Preuß

Von Christina Rudert