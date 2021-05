Gifhorn/Wolfsburg

Weiterer Protest der Gastronomen und Hoteliers in der Corona-Krise: Jetzt hingen auch in Gifhorn und Wolfsburg weiße Laken an den Fassaden der Hotels.

Die Dehoga-Kreisverbände Gifhorn und Wolfsburg-Helmstedt lassen nicht nach, um auf die aus ihrer Sicht katastrophalen Zustände im Gastgewerbe hinzuweisen. Das teilen sie in einer Presseerklärung mit. Auf ihre Aktion „Leere Töpfe“ folgt nunmehr die Aktion „Wir zeigen Flagge“, die an vielen Hotels in der Region durch weiße Bettlaken, die aus leeren Hotelzimmern ausgehängt wurden, zu sehen ist.

Aktion „Wir zeigen Flagge“: Auch am Hotel Deutsches Haus in Gifhorn hingen die Bettlaken zum Protest. Quelle: Siegfried Glasow

In der Brackstedter Mühle, an der Grenze zwischen beiden Landkreisen, trafen sich der Dehoga-Bezirksvorsitzende Florian Hary, die Wolfsburger Kreisvorsitzende Melanie Perricone und Vorstandsmitglied Heiko Sturm mit Hotelinhaberin Christiane Schuster, um auf die Missstände im Gastgewerbe hinzuweisen. „Obwohl wir gerade erfahren haben, dass es in der kommenden Woche Öffnungsperspektiven geben soll, können wir unter den genannten Bedingungen keinen normalen Hotelbetrieb führen“, so der Bezirksvorsitzende.

Er kritisiert, dass nur niedersächsische Touristen in den Hotels übernachten dürfen. Darüber hinaus müsse jeder Gast einen negativen Antigen-Test vorweisen oder per Impfausweis nachweisen, dass er zweimal geimpft wurde.

Gleiches widerfährt den Gastronomen, die zunächst nur die Außengastronomie öffnen könnten. „Wie sollen wir unter diesen Bedingungen unsere Betriebe öffnen, wenn die Inzidenzwerte zwischen unter und über 100 liegen?“, so Melanie Perricone. „Wenn die Inzidenz in Wolfsburg über 100 liegt, mache ich meinen Biergarten auf, der im Landkreis Gifhorn liegt“, sagt Hotelbesitzerin Christiane Schubert mit etwas Ironie, weil das Grundstück genau auf der Kreisgrenze liegt.

Forderung nach „realistischen Bedingungen“

„Wir sehen zwar Licht am Ende des Tunnels, weil man unser Gastgewerbe nicht ganz vergessen hat. Aber bitte gebt uns realistische Bedingungen, die auch umsetzbar sind“, so die Forderung Florian Harys an die Politik. „Aus Sicht der Gäste ist es eine Zumutung, unter welchen Auflagen man in Zukunft ein Restaurant besuchen oder einen Urlaub planen muss“, fügt die Dehoga-Kreisvorsitzende hinzu.

Restaurants frühestens im Juli wieder geöffnet?

Heiko Sturm geht davon aus, dass die Gastronomie und Hotellerie mit ihren Restaurants frühestens im Juli wieder unter normalen Hygienebedingungen öffnen dürfen. „Dabei haben wir von Anfang an alle Anforderungen erfüllt und uns an die Auflagen gehalten und dabei hohe Investitionen in Kauf genommen“, so Sturm.

Gifhorns Dehoga-Kreisvorsitzender Armin Schega-Emmerich schloss sich den Ausführungen und der Aktion seiner Kolleginnen und Kollegen aus dem Nachbarkreis an und forderte auch die Bundes- und Landespolitiker auf, der Tourismusbranche verlässliche Perspektiven an die Hand zu geben. Viele Existenzen seien bedroht, wichtige Leistungsträger können nicht auf Überbrückungshilfen des Bundes zugreifen – flankierende Dienstleistungs- und Servicebereiche leiden ebenfalls massiv unter dem ausbleibenden Gästeaufkommen.

