Gifhorn: Darum geht die Polizei nun auf Radstreife

Gifhorn

Die Gifhorner Polizei zeigt Präsenz in Gifhorn und Umgebung – am Mittwoch auch auf etwas außergewöhnliche Art und Weise. Verkehrssicherheitsexperte Hans-Heinrich Kubsch und sein Kollege Sven Schloßmann schwangen sich auf Pedelecs und fuhren einige neuralgische Punkte an. Dabei hatten sie nicht im Sinn, möglichst viele Verstöße gegen Verkehrs- oder Coronakontaktregeln zu ahnden. „Uns geht es bei der Aktion darum, den Bürgern – und zwar Fußgängern, Radfahrern und Autofahrern – auf Augenhöhe zu begegnen und das Gespräch zu suchen“, erklärt Kubsch.

Vier Stunden unterwegs

Ein strammes Programm strampelten die Beiden binnen vier Stunden herunter. Unter anderem fuhren sie zum Tankumsee, um dort das Geschehen im Blick zu haben. Auch am Schlosssee waren sie unterwegs. Hier fiel ihnen ein Hundehalter auf, der seinen Vierbeiner unangeleint dabei hatte. Ein Hinweis auf die bestehende Leinenpflicht genügte und der Mann habe ohne zu murren das Tier angeleint. So ist das ganz im Sinne von Kubsch – Fehler erkennen, ansprechen und keine Strafen aussprechen, wenn es nicht unbedingt nötig ist. „Das Persönliche, ein nettes Gespräch und ein Lächeln – das ist doch gerade jetzt ganz wichtig“, sagt er.

Anzeige

Auch Waldbrandgefahr ist ein Thema

Auch die extrem hohe Waldbrandgefahr hatte Kubsch bei der Tour auf dem Merkzettel. Deshalb ging die Tour auch in die Gifhorner Schweiz. „Dort ist es so trocken. Wenn dort nun jemand raucht, ist das nicht gut.“ Insgesamt habe es kaum Fehlverhalten gegeben. Kleinigkeiten gab es zu bemängeln, etwa wenn ein Fußgänger noch bei Rot über die Straße gehen wollte. „Das sprechen wir einfach an. Es geht dann aber nicht ums Ahnden“, so der Beamte.

Weitere AZ/WAZ+ Artikel

Eine Sache fiel ihm auf: „Viele Radfahrer wissen nicht, dass die normale Verkehrsampel für sie gültig ist, wenn es keine Radfahrerampel gibt. Das ist falsch. Eine rote Ampel bedeutet, dass auch der Radfahrer halten muss“, warnt er vor fatalen Missverständnissen. Ansonsten ist er mit der Einsatzbilanz rundum glücklich. Kinder, die sich darüber freuten, die Polizei zu sehen, entspanntere Verkehrsteilnehmer und viele nette Gespräche habe es gegeben. Am Donnerstag ist eine weitere Tour geplant, unter anderem geht es an den Erikasee. Und für den Sommer hat sich Kubsch vorgenommen: „Wenn es der Dienstplan zulässt, werden wir öfter mit dem Pedelec auf Tour sein. Das ist wichtig, um einmal eine andere Perspektive auf die Dinge zu haben.“

Von Andrea Posselt