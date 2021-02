Landkreis

2020 war bestimmt durch Abstand halten, Maske tragen und Hände waschen. Das verhinderte in vielen Fällen nicht nur die Verbreitung des Coronavirus, sondern machte auch anderen Krankheitserregern das Leben schwer. Die IKK classic hat Infektionsstatistiken vom Robert Koch-Institut ausgewertet. Das Ergebnis für den Landkreis Gifhorn: Wesentlich weniger Menschen mussten im vergangenen Jahr mit den Folgen von Atemwegs- und Magen-Darm-Infekten kämpfen.

Ausgelöst werden Magen-Darm-Erkrankungen durch Viren und Bakterien, die Durchfall, Erbrechen und Bauchschmerzen verursachen. Die Ansteckung erfolgt überwiegend über den Verzehr von belasteten Lebensmitteln oder durch Schmierinfektionen. Dabei werden Erreger in kleinsten Spuren von Stuhlresten an den Händen von Erkrankten weitergetragen – entweder über den direkten Kontakt von Mensch zu Mensch oder indirekt über verunreinigte Gegenstände.

Starker Rückgang bei Rotaviren, Samonellen und Norovirus

Am stärksten war der Rückgang von Infektionen mit Rotaviren, berichtet Markus Schrader, Regionalgeschäftsführer bei der IKK classic. 2019 waren davon im Landkreis 89 Personen betroffen, 2020 waren es 20 – 77,5 Prozent weniger. Die Erkrankungen mit dem Norovirus sind um 65,6 Prozent gesunken (2019: 151 Fälle; 2020: 52 Fälle). Bei der Salmonellose wurde ein Rückgang um 69,4 Prozent verzeichnet (2019 36 Fälle; 2020: elf Fälle. Bei den Campylobacter waren es 16,9 Prozent weniger (2019: 117 Fälle; 2020: 98 Fälle).

„Über die Gründe für den starken Rückgang können wir nur spekulieren“, sagt Schrader. „Mit Sicherheit haben aber die erhöhten Hygienemaßnahmen durch Corona einen Anteil daran.“ Ein weiterer Grund sei, dass möglicherweise weniger Menschen aus Angst vor Ansteckung mit dem Coronavirus ihren Arzt aufgesucht haben, obwohl sie Beschwerden hatten.

„Es gab einen Ansturm auf die Grippeschutzimpfung.“

Ähnlich wie Coronaviren werden Keuchhusten auslösende Pertussis-Bakterien und die für Grippe ursächlichen Influenzaviren meistens durch Tröpfcheninfektionen von Mensch zu Mensch übertragen. Beide Infektionen lösen Atemwegserkrankungen aus. Auch diese Erkrankungen wurden im vergangenen Jahr deutlich weniger diagnostiziert. „Mund-Nase-Masken und Abstandsregeln sorgen dafür, dass Tröpfcheninfektionen vermindert werden“, sagt Schrader. Im Landkreis Gifhorn hat sich die Fallzahl bei Keuchhusten um 82,4 Prozent reduziert (2019: 17 Fälle; 2020: drei Fälle). Auch bei der Grippe verzeichnete der Landkreis einen Rückgang – 2019 wurden 313 Fälle gemeldet, 2020 waren es 228.

Dr. Klaus-Achim Ehlers, Gifhorns Kreissprecher der Kassenärztlichen Vereinigung, bestätigt die Zahlen. „Diesen Erfolg haben wir der Händedesinfektion und dem Mundschutz zu verdanken. Damit halten wir uns die entsprechenden Viren fern“, erklärt er. Ehlers macht das beispielhaft an der Grippe deutlich. Da gebe es sonst im November die ersten Fälle, im Februar sei dann Hochsaison – normalerweise. In dieser Saison aber Fehlanzeige. „Ich weiß noch von keinem Fall“, so Ehlers. Allerdings gebe es in Sachen Krankheitsverhinderung bei der Grippe noch einen Zusatzaspekt: „Es gab einen Ansturm auf die Grippeschutzimpfung. Wir haben viele Menschen geimpft.“

Von Thorsten Behrens