Gifhorn: Dachstiftung Diakonie feiert zehnten Geburtstag mit einem Ausblick

Gifhorn

Geburtstagsempfang der Dachstiftung Diakonie: Zum zehnjährigen Bestehen der Stiftung kamen am Freitag geladene Gäste in der Stadthalle zusammen. Die Veranstaltung markierte den Abschluss einer Reihe von Aktionen in diesem Jahr und stellte zugleich auch einen Empfang dar zum Beginn des neuen Kirchenjahres. Coronabedingt war der sonst übliche Empfang zum Jahresbeginn verschoben worden.

Die Feier stand ganz im Zeichen der Diversität, der Verschiedenheit. Denn die Vielfalt ist das große Zukunftsthema für die Arbeit der Dachstiftung. Vorstand Hans-Peter Daub erläuterte den Gästen: „Unsere zehnjährige Stiftung entdeckt nun die bunte Welt und die uns von Gott geschenkten Möglichkeiten. Wir bejahen die Vielfalt.“

Ein guter Wunsch: Ein guter Weg durch die Pubertät

Er freute sich darüber, dass die Gäste alle erschienen waren zu dem besonderen Anlass und der besonderen Veranstaltung. Dabei werde das Geburtstagskind ja gerade einmal zehn Jahre alt – wahrhaftig nicht viel in der kirchlichen und diakonischen Landschaft. Gute Wünsche ließen sich aber auch für eine Zehnjährige leicht finden: Lebendigkeit, Freude im Leben, gute Freunde, Schönheit, eine wachsende Familie zum Beispiel. Und mit einem Augenzwinkern: ein guter Weg durch die Pubertät. Unter Pandemiebedingungen sei es aber natürlich besonders schwierig, richtig zu feiern. Es gelinge nicht ganz.

Bürgermeister Matthias Nerlich blickte in seinem Grußwort etwas zurück. Er betonte, die Gründung der Dachstiftung sei seinerzeit ein „mutiger Schritt“ gewesen. „Es steckten eine Vision und Ideen dahinter. Es ist eine tolle Veränderung. Ich bin begeistert, welche Prozesse angestoßen worden sind und dass die Diakonie immer weiter macht damit“, lobte er. Auch habe man als Stadt Gifhorn zusammen mit der Dachstiftung tolle Projekte auf den Weg gebracht. Nerlich sagte, man werde auch künftig eine vertrauensvolle Zusammenarbeit pflegen und gegenseitige Achtsamkeit zeigen. „Wir sind gute Partner“, meinte der Bürgermeister.

Das Spendenprojekt der Dachstiftung heißt „Zukunft als Ziel“

Im Programm des Geburtstagsempfangs fanden sich außerdem auch ein Vortrag zur Diversität im Volkswagenkonzern sowie Talkrunden mit den Diakonie-Dachstiftungsvorständen Hans-Peter Daub und Jens Rannenberg – moderiert von Christine Michitsch – sowie mit Mitarbeitern der Diakonie zum realen Umgang mit dem Thema – moderiert von Reent Stade. Dr. Nicola Wendebourg sprach über Diversität in der Kirche, und Ingetraut Steffenhagen stellte das Spendenprojekt „Zukunft als Ziel“ der Dachstiftung vor. Musikbeiträge sowie ein gemeinsames Essen im Anschluss rundeten den Empfang zum zehnjährigen Bestehen der Diakonie-Dachstiftung ab.

Von Chris Niebuhr