Seit vier Monaten arbeitet der Stab für außergewöhnliche Ereignisse nun schon, um das Corona-Virus im Landkreis Gifhorn einzudämmen. Zusätzlich zu Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kreisverwaltung sind auch Organisationen wie Feuerwehr, Polizei und DRK im Krisenstab vertreten. Landrat Dr. Andreas Ebel besuchte diese nun, um nach rund vier Monaten eine Zwischenbilanz zu ziehen. Eine positive Zwischenbilanz, wie er feststellt: „Die vergleichsweise geringen Infektionszahlen im Landkreis und auch die geringe Ansteckungsrate innerhalb des Flüchtlingsheims in Ehra-Lessien beweisen, dass sich unsere Arbeit auszahlt.“

Besuch bei Institutionen des Krisenstabs: Landrat Dr. Andreas Ebel bei der Freiwilligen Feuerwehr Gifhorn. Quelle: Landkreis Gifhorn

Maik Schaffhauser, Ortsbrandmeister der Feuerwehr der Stadt Gifhorn, berichtete Ebel von den Auswirkungen des Virus auf die Arbeit der Feuerwehr. „Anfangs sind unsere Einsatzzahlen tatsächlich geringer geworden. Das hat uns den Spielraum gegeben, uns auf die neue Situation einzustellen und unsere Kameradinnen und Kameraden in zwei Gruppen aufzuteilen, sodass wir jederzeit einsatzbereit sind, auch wenn sich innerhalb einer Gruppe jemand anstecken sollte.“ Grundsätzlich habe das Corona-Virus die Feuerwehrleute genauso getroffen wie jeden anderen. Schulungen für die 130 Aktiven sind erst seit Kurzem wieder möglich.

Uniform schützt nicht vor Ansteckung

Ein ähnliches Bild zeichnete auch Thomas Bodendiek, Leiter der Polizeiinspektion Gifhorn. „Wir legen viel Wert darauf, unsere Kolleginnen und Kollegen immer auf dem aktuellsten Stand der Verordnungen zu halten. Nur so können die Streifenpolizisten sinnvoll kontrollieren.“ Obwohl die Polizei die Nähe zu den Bürgerinnen und Bürgern aufrechterhalten will, ist dies in Zeiten des Corona-Virus ein zweischneidiges Schwert. Die Uniform schütze nicht vor einer Ansteckung. Deswegen müssen alle Polizistinnen und Polizisten bei ihren Kontrollen auf genügend Abstand achten. Bisher gab es keine Infizierten bei der Gifhorner Polizei, die meisten Bürgerinnen und Bürger hätten mit Verständnis auf die Kontrollen reagiert. „Für die Arbeit des Krisenstabes und die gesamte Entwicklung im Landkreis Gifhorn ist es wichtig, dass die Polizei gemeinsam mit den Ordnungsämtern die geltenden Regeln überprüft“, stellte Ebel fest.

Auf die fachliche Expertise des DRK möge der Krisenstab nicht verzichten, betonte der Landrat. Die ehrenamtlich Aktiven des DRK waren seit Anfang März vorbereitet, um zu unterstützen, falls es im Landkreis Gifhorn zu einem deutlichen Anstieg der Infektionszahlen gekommen wäre. Knapp 70 Mitglieder, die für den Katastrophenfall ausgebildet sind, kamen in Ehra-Lessien zum Einsatz, als es über das Pfingstwochenende in der dortigen Flüchtlingsunterkunft darum ging, alle Bewohnerinnen und Bewohner zu versorgen, weil die Unterkunft aufgrund positiver Coronatests unter Quarantäne gestellt wurde. Sandro Pietrantoni, Vorstand des DRK-Kreisverbands, ist von Anfang an in den Krisenstab des Landkreises Gifhorn involviert gewesen und hat auch intern das Krisenmanagement übernommen.

Landrat Dr. Andreas Ebel ist überzeugt, dass sich der Krisenstab in Bezug auf das Corona-Virus bewährt hat, weil es auch vorher schon engen Kontakt der Institutionen gab und darauf aufgebaut werden konnte.

