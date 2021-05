Gifhorn: DRK-Familienbüro hilft in Krisen und beinahe allen Alltagsproblemen

Gifhorn

1993 ist der 15. Mai von den Vereinten Nationen zum „Internationalen Tag der Familie“ ernannt worden. Das Familienbüro Stadt und Landkreis Gifhorn nutzt diesen Tag, um das Motto des diesjährigen Gedenktages „Zusammenhalt. Vor Ort und für Familien“ zu veranschaulichen.

Die Mitarbeiterinnen des Familienbüros stellen bildlich die Zusammenarbeit mit den sozialen Einrichtungen zum Wohle der Familien im Landkreis Gifhorn dar: Sie haben die Flyer einiger Beratungseinrichtungen, mit denen das Familienbüro kooperiert, an ein Fischernetz geheftet, so dass auf diese Weise das eng geknüpfte soziale „Netzwerk“ des Landkreises Gifhorn deutlich wird. Denn gerade im sozialen Bereich trifft die Devise „Zusammenhalt. Vor Ort und für Familien“ genau zu: Das Familienbüro arbeitet mit einer großen Anzahl von Institutionen aus dem sozialen Bereich zusammen, um die unterschiedlichen Bedürfnisse der Familien möglichst zu erfüllen.

In Gesprächen stellen sich oft gleich mehrere Probleme dar

Gerade in dieser herausfordernden Corona-Zeit benötigen Familien soziale Akteure, die ihre Angebote im vergangenen Jahr angepasst haben und den Familien die Unterstützung geben, die sie vor Ort benötigen. In Gesprächen mit Eltern blättern sich häufig mehrere Probleme auf, zum Beispiel kann ein Elternpaar eine Überlastung, Probleme in der Erziehung und beim Home-Schooling der Kinder erfahren, sowie eine größere Wohnung suchen. In so einem Fall kooperiert das Familienbüro mit den entsprechenden Fachdiensten, damit die Familie zeitnah und kompetent unterstützt werden kann.

Umgekehrt wenden sich Facheinrichtungen oder auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den pädagogischen Bereichen an das Familienbüro, zum Beispiel in dem Fall, dass sie ein spezielles Angebot für eine Familie zusammenstellen möchten. Dann werden aus dem Netzwerk die passenden Einrichtungen gefiltert und angeboten, wenn beispielsweise von einem Erzieher ein Gebärdendolmetscher für die Aufnahmegespräche mit einer taubstummen Kita-Mutter aus Afghanistan gesucht wird und für die positive Entwicklung der Tochter eine Familienbegleiterin benötigt wird.

Die Aktion „Raus in den Wald“ lädt zum gemeinsamen Spiel mit der ganzen Familie ein

Um auch den Zusammenhalt innerhalb der Familien zu stärken, haben Annette Meyer-Kassner, Britta Bonkat und Uta Willuhn ein Angebot mit zehn Aktionen zusammengestellt, das Familien bei einem Spaziergang und einem Picknick im Wald mit ihren Kindern ganz einfach umsetzen können. Es handelt sich um Spiele, die alle Sinne ansprechen, einer Familie ein abwechslungsreiches, gemeinsames Abenteuer bieten und ganz nebenbei den Zusammenhalt innerhalb der Familie fördern. Auf der Homepage des DRK Kreisverbandes Gifhorn www.drk-gifhorn.de ist unter dem Button „Angebote“ beim Familienbüro die Aktion „Raus in den Wald“ zu finden, die ausgedruckt und mitgenommen werden kann. Wer trifft denn den Baum da hinten mit dem Tannenzapfen am besten? Und wie klingt es, mit gesammelten Hölzern Musik zu machen? Bei den aktuellen Temperaturen könnte man es sogar schon wagen, mal barfuß über einen Baumstamm zu balancieren. red

