Feuerwehr-Zukunftskonzept: Corona verzögert Start

365 Tage im Jahr, sieben Tage die Woche und 24 Stunden am Tag leisten 300 Männer und Frauen im Stadtgebiet ehrenamtlich Dienst in der Feuerwehr. Mit einem Zukunftskonzept wollen sich die Brandschützer für die nächsten fünf Jahre noch besser aufstellen. Corona verzögert die ab Mai geplante Umsetzung.

Sind die fünf Ortswehren ( Gifhorn, Gamsen, Kästorf, Wilsche, Neubokel) für das Einsatzgeschehen und die zukünftigen Anforderungen ausreichend ausgestattet? Stehen genügend Einsatzkräfte zur Verfügung – auch tagsüber? Welche Ersatzbeschaffungen und Neukäufe von Fahrzeugen sind nötig und wo müssen diese Autos ihren Standort haben? Wie kann die Zusammenarbeit der Wehren untereinander verbessert werden? – Auf diese und viele andere Fragen gibt das umfassende Konzept Antworten.

Gespräche derzeit nicht möglich

„Bezüglich der Feuerschutzkonzeption sind wir in der Endabstimmung mit den Feuerwehren. Aufgrund der Einschränkungen wegen Corona ist es den Kameraden der Wehren jedoch aktuell nicht möglich, sich in gemeinsamen Gesprächen auszutauschen“, geht Stadtsprecherin Annette Siemer auf die schwierige Lage ein.

Um aktuell die Einsatzfähigkeit der Wehren zu erhalten, seien die Mitglieder in Teams eingeteilt. Persönliche Kontakte oder Treffen zwischen den Teams seien zurzeit nicht möglich. „Mit den Feuerwehren soll jetzt das weitere Verfahren abgestimmt werden“, so Siemer.

Kein Termin in Sicht

„Leider verzögert sich die Präsentation der Feuerwehrschutzkonzeption wegen Corona. Aber ich möchte an dieser Stelle allen Feuerwehrkameradinnen und -kameraden für ihren Einsatz in dieser schwierigen Situation mit all den existierenden Vorgaben danken“, ergänzt Bürgermeister Matthias Nerlich. Wann es grünes Licht für das neue Konzept gibt, lässt der Verwaltungschef offen.

„Aufgrund der schwierigen Corona-Lage wird sich die Sache verzögern“, steht auch für Stadtbrandmeister Matthias Küllmer fest, der mit anderen Feuerwehr-Führungskräften aus dem Stadtgebiet an der Zukunftskonzeption für 2020 bis 2025 intensiv mitgearbeitet hat. Begleitet wurde die Arbeit der Lenkungsgruppe auch durch einen externen Berater.

Stadtbrandmeister ist zufrieden

„Das Konzept ist fertig – es wurde uns bereits vorgestellt“, sagt Küllmer. Er ist mit dem Ergebnis durchaus zufrieden. Nun gehe es darum, die Konzeption zügig zum Abschluss zu bringen – dafür fehlt noch die Zustimmung der Politik. Die Beschaffung von zwei Großfahrzeugen sei zurückgestellt worden. Trotz schwieriger Haushaltslage der Stadt müssten notwendige Ersatzbeschaffungen für die Wehren jedoch getätigt werden, fordert Küllmer. Wenn Rettungsschere oder Hydraulikspreizer defekt oder kaputt seien, müsse Ersatz her. „Einzelfallprüfungen sind notwendig und möglich“, so Küllmer, der von der Unterstützung durch Gifhorns Politik überzeugt ist.

Mehr Aufgaben

Lehmweg-Süd, Hohes Feld oder die Expansion der IAV: Neue Baugebiete sowie wachsende Industrie- und Büro-Komplexe stellen Gifhorns Feuerwehr vor immer neue und veränderte Aufgaben. Mehr als 300 Einsätze gab’s 2019 allein für die Ortswehr Gifhorn.

Von einer Ist-Analyse zu einem Soll-Konzept: „Es ist alles geprüft worden, es gibt Verbesserungspotenzial“, ist der Stadtbrandmeister davon überzeugt, dass die Schlagkräftigkeit der fünf Ortswehren weiter verbessert werden kann. „Grundsätzlich sind wir gut ausgestattet“, steht für Gifhorns obersten Brandschützer fest. Nicht alles werde durch die Neukonzeption auf den Kopf gestellt, spricht Küllmer von „wenigen, aber notwendigen Änderungen“.

Andere Kommunikationswege

Keine Aus- und Weiterbildung und keine Kommando-Treffen: Corona stellt die 300 Ehrenamtlichen in den fünf Ortswehren im Stadtgebiet vor große Herausforderungen. „Die Kommunikation untereinander und mit dem Ordnungsamt besteht jedoch weiter – per Mail oder per Telefon“, erklärt der Stadtbrandmeister.

Von Uwe Stadtlich