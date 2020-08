Gifhorn

Corona verhagelt auch die Bilanz des Gifhorner Parkhauses in der Hindenburgstraße. Gegenüber 2019 kamen in den vergangenen Monaten deutlich weniger Kundinnen und Kunden mit dem Auto zum Einkaufen in die City. Inzwischen erholen sich die Zufahrt-Zahlen wieder – wenn auch langsam.

„Wir haben in der Corona-Krise die Einbrüche deutlich gemerkt“, sagt André Jendro, Geschäftsführer der Gifhorner Parkraum- und Schwimmbad-Gesellschaft (PSG). Für das Bürgermeister-Büro hat Jendro – er wurde erst im April als Nachfolger seines Vaters Bernd präsentiert – die Zahlen der Corona-Monate zusammengetragen und analysiert.

Kurzzeit-Parker blieben weg

Als im März die Corona-Krise ihren Anfang nahm, blieben auch die Kurzzeit-Parker im Parkhaus an der Hindenburgstraße weg. „Es gab 4800 Zufahrten, gegenüber 2019 ein Minus von 4700 Zufahrten“, so Jendro. Als wenig später Gifhorns Geschäfte dichtmachen mussten, wurde es sogar noch schlimmer. „Im Vergleich zum Vorjahresmonat gab’s im April 6800 Zufahrten weniger, lediglich 1800 Kurzzeitparker wurden in diesem Monat gezählt“, geht der PSG-Chef auf die Lockdown-Folgen ein.

„Als es dann am 20. April erste Lockerungen gegeben hat, sind wieder mehr Gifhornerinnen und Gifhorner mit dem Auto zum Einkaufen in die Innenstadt gekommen“, so Jendro. Gifhorns Parkhaus habe erstmals wieder eine Auslastung – immer gemessen an den Vorjahreszahlen – von 60 Prozent gehabt.

Trendwende durch Lockerung

Eine weitere Lockerung Anfang Mai habe dann die nächste Erholung gebracht. 5200 Einfahrten von Kurzzeit-Parkern seien registriert worden. Trotzdem seien die Mai-Zahlen von 2019 noch längst nicht erreicht worden. „Es gab 3900 Einfahrten weniger“, berichtet André Jendro. Im Juni habe es noch einmal eine Besserung gegeben: 6500 Kurzzeitparker nutzten das Parkhaus an der Hindenburg-Straße – 2700 weniger als im Vorjahresmonat.

Der Juli lässt den PSG-Geschäftsführer hoffen: 7400 Zufahrten wurden im Parkhaus gezählt – allerdings immer noch 1900 Zufahrten weniger als im Juli 2019. „Es geht wieder nach oben – gemessen am Vorjahresergebnis liegt die Auslastung inzwischen bei 85 Prozent“, wünscht sich Jendro, dass dieser Trend anhält. Unterm Strich habe es von März bis Juli jedoch gegenüber 2019 rund 10 000 Kurzzeitparker-Zufahrten weniger gegeben.

Keine Auswirkungen habe Corona auf die 134 Dauerparkplätze gehabt. „Kündigungen hat es nicht gegeben. Durch Lockdown, Homeoffice und Kurzarbeit waren die Zufahrtszahlen der Dauerparker jedoch gering“, weiß der PSG-Chef.

Dauerparker auf Mühlen-Parkplatz

Von den Corona-Folgen kaum betroffen seien die Zahlen des PSG-Großparkplatzes an der Schottischen Mühle, so Jendro. „Dort werden 80 Prozent der Stellflächen von Dauerparkern genutzt“, erklärt der PSG-Geschäftsführer. Bei Dauerparkern liege der Fehlbetrag von März bis Juli bei 5000 Euro, der Fehlbetrag bei Kurzzeitparkern liege bei 1500 Euro. Insgesamt habe es auf dem Mühlenparkplatz in den ausgewerteten fünf Monaten 5200 Zufahrten gegeben.

Wie alle Gifhornerinnen und Gifhorner wünscht sich auch der PSG-Chef die Normalität wieder zurück. „Die aktuelle Entwicklung gibt allerdings wieder Anlass zur Sorge“, plant Jendro die PSG-Wirtschaftszahlen für 2021 „unter Corona-Bedingungen“.

Von Uwe Stadtlich