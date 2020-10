Gifhorn

Berufsorientierung in Corona-Zeiten: Das ist für viele Jugendliche ein Problem. Praktikumsstellen werden aktuell in vielen Betrieben nicht angeboten. Auch die große Lehrstellenbörse in Gifhorns Stadthalle fällt flach. Unterstützung bietet die Arbeitsagentur an.

„Generell raten wir jungen Menschen, in den Betrieben ihrer Traumbranche anzurufen und nachzufragen – und bitte nicht zu verzagen, falls es bei dem ersten Betrieb nicht klappt“, lautet der Tipp von Agentur-Sprecherin Wiebke Saalfrank.

Anzeige

In Betrieben mit kleiner Ladenfläche wird’s schwierig

Einen begehrten Praktikumsplatz ergattern: Saalfrank weiß, dass es diese Chancen derzeit nicht in allen Betrieben und Berufen gibt, denn die Hygienebestimmungen seien natürlich einzuhalten und anzuwenden. „Das ist nicht ohne Weiteres in jedem Unternehmen für die Praktikanten umzusetzen“, so die Agentur-Sprecherin. Wenn man beispielsweise in einem kleinen Raum arbeite – dieses gelte für einige Friseursalons oder Praxen – dürften sich dort nur eine begrenzte Anzahl an Menschen aufhalten. „Bei solchen Fällen wird’s dann derzeit schwierig“, bestätigt Saalfrank.

In die Berufe der Region in den Ferien hineinschnuppern

Die Erfahrungen des gemeinsamen Arbeitgeber-Services des Jobcenters Helmstedt und der Agentur für Arbeit Helmstedt hätten gezeigt, dass es trotz der Coronabeschränkungen dennoch Möglichkeiten für junge Menschen gebe, in die Berufe der Region im Rahmen eines Praktikums – zum Beispiel in den Ferien – hineinzuschnuppern, macht Saalfrank den Schülerinnen und Schülern Mut.

„Tendenziell begrüßen die Betriebe weiterhin, dass junge Menschen die Berufe kennenlernen und entdecken wollen – immerhin hat das Thema Fachkräftebedarf auch in diesen wirtschaftlich unsicheren Zeiten nicht an Bedeutung verloren“, sagt Saalfrank.

Stellenanforderungen und Bewerberwünsche passen nicht

Agenturchef Ulf Steinmann hat die aktuellen Zahlen für den Ausbildungsmarkt im Kreis Gifhorn parat: So seien Mitte August im Landkreis Gifhorn noch 248 Bewerber unversorgt gewesen, gleichzeitig habe es noch 219 unbesetzte Ausbildungsstellen gegeben. „Damit gibt es zwar rechnerisch nahezu ein Patt an Ausbildungsstellen und Bewerbern, aber Stellenanforderungen und Bewerberwünsche passen nicht immer zusammen“, so der Leiter der Agentur.

„Insgesamt scheint es aber derzeit so, dass wir keine größeren Einbrüche auf dem Ausbildungsmarkt verkraften müssen“, gibt sich Steinmann zuversichtlich. „Die Ausbildungsbereitschaft war trotz Corona und wirtschaftlicher Unsicherheiten in den Betrieben erfreulicherweise hoch, wenngleich auch leicht rückläufig“, sagt der Leiter der Arbeitsagentur.

Ausbildungsgeschehen hinkt sechs Wochen hinterher

„Mit dem Ausbildungsgeschehen hinken wir etwa sechs Wochen hinterher“, bringt es der Agentur-Chef auf den Punkt. Mit intensiven Nachvermittlungsaktivitäten versuche man jedoch, unversorgten Bewerbern Alternativen aufzuzeigen – entweder noch einen Ausbildungsplatz bekommen, eine Einstiegsqualifizierung finden oder eine berufsvorbereitende Maßnahme antreten.

Ein gut laufendes Instrument, um die Ausbildungsbereitschaft auch in schwierigen Zeiten zu erhöhen oder beizubehalten, sei das Bundesprogramm „ Ausbildungsplätze sichern“ – die sogenannte Ausbildungsprämie. Viele Anfragen und Anträge seien inzwischen bei der Agentur eingegangen.

Einfach zum Telefon greifen, um Experten bei der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz ins Boot zu holen: Die Berufsberatung der Agentur für Arbeit Gifhorn unterstützt und berät junge Menschen unter Tel. (0 53 71) 80 63 33.

Von Uwe Stadtlich