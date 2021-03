Gifhorn

Seit einem Jahr hält Corona die Welt in Atem und sorgt dafür, dass nichts mehr so ist wie früher. Das gilt auch für Gifhorns Städtepartnerschaften. Die Kontakte liegen quasi auf Eis. Persönliche Treffen sind abgesagt, das Budget eingedampft. Die Zukunftsperspektive ist eher düster.

„Seit Ausbruch der Pandemie im vorigen Jahr hat es keine Besuche mehr gegeben – weder in die Partnerstädte noch zu uns“, berichtet Stadtsprecherin Annette Siemer. Die Partnerschaftsarbeit sei durch die Pandemie stark beeinträchtigt. „Besonders bedauerlich war, dass das internationale Jugendcamp ausfallen musste, das im Sommer 2020 erstmals in Korssun-Schewtschenkiwskij mit Jugendlichen aus Hallsberg, Dumfries, Gifhorn, Korssun und aus der polnischen Partnerstadt von Korssun – Chojnice – hätte stattfinden sollen“, so Siemer. Es soll nachgeholt werden.

Corona-Streichliste

Ebenfalls auf der Corona-Streichliste ist das 30-jährige Jubiläum der Städtepartnerschaft mit der Hansestadt Gardelegen gelandet. Geplant war eine Feier für den 19. März. Auch hier habe die Pandemie den Planungen für die Feierlichkeiten einen Strich durch die Rechnung gemacht, so Siemer. Die Jubiläumsfeier werde zu einem späteren Zeitpunkt stattfinden.

Der Gifhorner Freundeskreis Hallsberg, der im Juni 25 Jahre alt werde, habe die Hoffnung noch nicht aufgegegen, so Siemer. Er wolle versuchen – unter Einhaltung aller dann gültigen Regeln – mehr als nur ein Video-Meeting mit den Mitgliedern des Gifhorner und des Hallsberger Freundeskreises auf die Beine zu stellen. Angesichts der rasant steigenden Fallzahlen jedoch eher ein Wunschtraum.

Keine Festlegung von Terminen

Eine Zukunftsprognose in Sachen Städtepartnerschaften wagt Siemer nicht. „Es macht keinen Sinn, jetzt schon konkrete Termine für Begegnungen festzulegen, die dann doch wieder verworfen werden müssen“, steht für sie fest. Projekte, die vor Corona geplant waren, sollen möglichst in 2022 stattfinden – wie zum Beispiel die Bürgerfahrt nach Dumfries. Bei den Jugendbegegnungen und Schulprojekten sieht’s schlechter aus: „Da muss man einfach von vorn anfangen, denn die Jugendlichen, die vor Corona an Projekten teilnehmen wollten, sind in 2022 zwei Jahre älter und gehen längst andere Wege“, sagt die Sprecherin der Stadt.

Austausch über Infektionslage

Ganz abreißen lässt Gifhorn den Kontakt zu seinen Partner nicht. Das Kulturbüro sei mit den jeweiligen Verwaltungen und Partnerschaftsvereinen in Kontakt und tausche sich regelmäßig über den Pandemie-Stand in den jeweiligen Städten aus, versichert Siemer. Bürgermeister Matthias Nerlich werde in den nächsten Tagen zudem wieder via Videokonferenz mit den Partnerstädten in Verbindung treten, denn einige der 2020 neu gewählten Amtskolleginnen und Amtskollege kenne auch er bislang nur von Fotos oder vom PC-Bildschirm,

Geholfen werden soll der ukrainischen Partnerstadt Korssun-Schewtschenkiwskij: Hier engagiere sich die Stadt für ein Unterstützungsprojekt im Rahmen eines speziellen Corona-Hilfsprogramms des Bundes mit dem Namen „Engagement Global“. Profitieren soll das Krankenhaus in Korssun. Wenn Fördermittel in Höhe von 45 000 Euro aus Berlin fließen, könne es im April losgehen.

Die Stadt spart durch Corona allerdings auch: Das Budget für Städtepartnerschaften in 2021 liegt nur noch bei 5000 Euro. „In normalen Jahren stehen zwischen 40.000 bis 50.000 Euro zur Verfügung“, sagt Siemer.

Von Uwe Stadtlich