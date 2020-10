Landkreis Gifhorn

Corona macht auch vor dem Reit-Tourismus im Kreis Gifhorn nicht halt. Während im Lockdown gar nichts möglich war, ist der Betrieb in Reitställen und auf Ponyhöfen wieder möglich, abgespeckt. „Bei der Beschäftigung mit dem Pferd – gemeinsamen Ausritten, füttern, abäppeln – sind Kleingruppen erlaubt“, berichtet Jürgen Bührke. Gemeinsam mit seiner Frau Tanja betreibt er den Dennhornshof in Hagen bei Sprakensehl.

Jürgen Bührke : „Wir kommen klar, wir sind breit aufgestellt“

Aufgefordert sind Bührkes, wegen Corona Abstände einzuhalten. „Das ist bei kleinen Kindern schwierig“, weiß der Chef. Leichter geht das durch „unsere Offenstallhaltung“, sagt er. Pferde und Reiter tummeln sich in frischer Luft, „das ist besser, als in der Pferdebox herum zu turnen.“ Maskenzwang herrscht auch. Nicht auf dem Hof, wohl aber „Indoor, im Reiterladen“, in dem die Abrechnungen erfolgen. Corona-Not macht erfinderisch – damit nicht zu viele Gäste wechseln, „vermieten wir nur nach der Sieben-Tage-Regel“, sagt Bührke und berichtet vom Lockdown in Berlin. Danach durften Gäste für vier Ferienwohnungen nicht aus der Bundeshauptstadt anreisen. Dafür kamen andere Urlauber – „wir hatten eine Warteliste“. Der Betrieb ist etwa zu 60 Prozent ausgelastet, sagt er. „Wir kommen damit klar, denn wir sind breit aufgestellt“, sagt Bührke und verweist auf den landwirtschaftlichen Betrieb als Nebenerwerb.

Wirtschaftliche Einbußen durch Corona

Auch im Reiterhof Merzdorf in Ettenbüttel ging während des Lockdowns nichts mehr. „Da durften auch die Besitzer nicht kommen, die ihre Pferde bei uns untergestellt haben“, berichtet Gabriele Merzdorf. Sie musste sämtliche Pferde selbst versorgen. „Jetzt sind wieder zeitgleich vier Reitschüler in der Halle unter Einhaltung der Abstandsregeln erlaubt“, sagt sie.

Die Kurse gehen weiter, Ferienkinder sind vor Ort. „Sie werden morgens am Tor abgegeben und abends dort abgeholt“, berichtet sie von den Maßnahmen, für die Corona verantwortlich ist. Derweil erteilt sie drei Ferienkindern in der Halle Unterricht. Die fünfjährige Greta reitet auf Pony „Kleiner Donner“ an der Longe. Zwei Mädchen legen einen leichten Trab vor. Derweil beschäftigen sich vier Kinder mit den Ponys „Hugo“ und „Susi“. Unter Anleitung von Emily und Ella Beutler, „wir helfen hier während der Herbstferien“, bemalen die Kinder die Vierbeiner mit Fingerfarbe. Die Kinder sind guter Dinge, trotzdem ist für sie auf dem Pferdehof vieles anders. Es fehlt die Gemeinsamkeit, „es gibt keine gemütlichen Feiern zum Abschluss“, berichtet Gabriele Merzdorf von Einschränkungen für die Kinder und gleichsam von wirtschaftlichen Einbußen des Betriebes durch Corona.

„Mir geht es durch Corona besser“, sagt dagegen Alina Batscheider. Sie betreibt einen Vierhufe-Reitkunst-Betrieb in Ahnsen, gibt Onlinekurse, bietet Praxis-Seminare auf ihrem Gelände an. „Während der ersten drei Corona-Monate war Unterricht verboten“, berichtet sie, jetzt müssten Abstandsregeln ein- und Desinfektionsmittel vorgehalten werden. Trotzdem habe sie jetzt gut zu tun. „Ich fahre auch zu Pferdehaltern nach Hause und gebe mobilen Reitunterricht“, berichtet sie. „Wegen der Pandemie arbeiten viele im Homeoffice und nehmen sich häufiger Zeit für eine Reitstunde“, freut sich Alina Batscheider über mehr Arbeit, dank Corona.

Von Hilke Kottlick