Corona und die damit verbundenen Folgen sind für viele Gastronomie-Betriebe im Landkreis Gifhorn zu einer Existenzfrage geworden. Insbesondere Landgasthäusern steht das Wasser bis zum Hals. Der Dehoga-Kreisvorstand sprach am Mittwoch mit der CDU-Bundestagsabgeordneten Ingrid Pahlmann über die dramatische Lage.

Dehoga-Landes- und Bundesverband gehen inzwischen davon aus, dass die Corona-Krise mindestens 30 Prozent der Gastro-Unternehmen in die Pleite treibt. Eine Einschätzung, die auch Dehoga-Kreisvorsitzender Armin Schega-Emmerich und Dehoga-Geschäftsführer Albert Harder teilen. Nicht zu wissen, wie es in den kommenden Monaten weitergeht: Schega-Emmerich machte Pahlmann deutlich, dass die Unsicherheit und die fehlende Planungssicherheit in der Corona-Krise für die Gastronomie das Hauptproblem ist.

Viele Feiern abgesagt

Abgesagte Geburtstagsfeiern, abgesagte Hochzeiten und Betriebe, die inzwischen auch darauf verzichten, Ende 2020 eine Weihnachtsfeier auszurichten: Der Gastronomie seien durch das Wegfallen dieser und anderer Veranstaltungen große Teile des Umsatzes weggebrochen. „Es gilt die Zehn-Personen-Tisch-Regelung, doch bei einer Feier darf der Gastgeber sich nicht einmal an einen anderen Tisch setzen, um dort mit seinen Gästen zu sprechen“, machte Gastronomin Astrid Schulz (Gannerwinkel) deutlich, dass bei Feiern unter diesen Bedingungen keine Wohlfühlatmosphäre aufkomme.

Feiern unter Normalbedingungen mit bis zu 100 Personen wieder zulassen: Gifhorns Dehoga-Kreisvorstand schließt sich dieser Forderung des Bezirksvorstandes an. „Nur so kommt die Gastronomie wieder zum Laufen“, sieht Schega-Emmerich durch die aktuellen Vorgaben insbesondere die Landgasthöfe in ihrer Existenz bedroht.

Es geht um Existenzen

Gastronom und Hotelier Frederick Meyer aus Isenbüttel, Büro-Mitarbeiter von Pahlmann und bei Gifhorns Dehoga verantwortlich für Fragen der Aus- und Weiterbildung, machte deutlich, dass die Gastronomie ein wichtiger Arbeitgeber ist. „Es geht um Existenzen – auch im nachgelagerten Gewerbe“, verwies Meyer darauf, dass die Restaurants und Hotels auch Auftraggeber für das heimische Handwerk seien.

Ingrid Pahlmann hörte sich die Situationsschilderung mit Sorgenfalten auf der Stirn an – hatte jedoch auch keine Patentlösung parat. „Das ist auch unmöglich, denn keiner weiß derzeit, wie es in den nächsten Wochen aussieht“, so die Parlamentarierin. Die jetzigen Schritte seien ein „Vortasten von Woche zu Woche“. Um die Umsatzausfälle in der Restaurant- und Hotelbranche aufzufangen, sei für die Unternehmen im Bundesgebiet das zweite Konjunkturpaket auf den Weg gebracht worden.

Krise verschlimmert Situation

Nicht alle gastronomischen Betriebe würde dieses Paket retten, so Pahlmann. „So waren viele Landgasthöfe schon vor Corona in einer schwierigen Lage – durch die Krise hat sich diese Situation noch verschlimmert“, steht für die Bundestagsabgeordnete fest. Es müsse trotzdem alles versucht werden, um insbesondere das Sterben von Gastronomie-Betrieben in kleineren Orten zu verhindern. Jeder Betrieb der jetzt schließe, bleibe für immer dicht.

Von Uwe Stadtlich