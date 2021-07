Landkreis Gifhorn

Im Landkreis Gifhorn steigen die Inzidenz-Werte wieder an, der Sprung der 7-Tage-Inzidenz im Vergleich zum Vortag ist mit einem Plus von 3,4 auf jetzt 7,4 nicht unerheblich. Sechs neue Corona-Infektionen innerhalb eines Tages meldet das Robert-Koch-Institut innerhalb von 24 Stunden. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen beträgt 13.

Intensivmedizinisch behandelt werden muss niemand von den derzeitigen Covid-19-Erkrankten.

Von der AZ-Redaktion