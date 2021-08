Gifhorn: Corona-Werte am Freitag wieder leicht gestiegen

Landkreis Gifhorn

Auch am Freitagmorgen meldet das Robert Koch-Institut wieder eine leichte Steigerung der 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Gifhorn um 1,1, sodass der Wert jetzt bei 17,0 liegt. Sieben positive Testergebnisse wurden im Laufe des Donnerstags von den Laboren gemeldet. Die Anzahl der Neuinfektionen in den vergangenen sieben Tagen lag bei 30. Intensivmedizinisch behandelt werden muss keiner der aktuellen Corona-Patienten.

Um die Impfquote im Landkreis zu steigern und so eine Ausbreitung der Pandemie zu verhindern, sind auch nächste Woche wieder mobile Impfteams im Landkreis unterwegs, um den Bürgern ohne Terminvorgabe mit einem Impfstoff nach Wahl eine Erstimpfung anzubieten. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech, Moderna und Johnson&Johnson. Geplant sind folgende Termine: Dienstag, 10. August, 14.30 bis 17 Uhr an der Gifhorner Tafel, Paulsumpf 8; Donnerstag, 12. August, 14 bis 19 Uhr UnserAllerOrt, Weyhausen, und 16 bis 20 Uhr Famila-Parkplatz, Braunschweiger Straße in Gifhorn; Freitag, 13. August, 16 bis 20 Uhr Okerhalle, Schwülper; und Samstag, 14. August, 10 bis 16 Uhr, Verwaltungsgebäude am Bernsteinsee.

Von der AZ-Redaktion