Plötzlich war der Alltag ein anderer: Vor allem Paare mit Kindern erlebten mit Beginn der Corona-Pandemie gravierende Einschnitte in sehr vielen Lebensbereichen. Viele Paare kommen nun an ihre Grenzen. „Ja, eindeutig hat Corona dazu geführt, dass Paare Probleme haben und Hilfe bei uns suchen“, berichtet Johannes Grieger, Paar- und Familientherapeut bei der Awo Gifhorn. Neben den offen sichtbaren wirtschaftlichen Folgen würden nun verstärkt die psychischen Auswirkungen zum Vorschein treten. Seine Prognose: „Das wird uns noch lange begleiten. Es fehlt ja auch die Perspektive auf ein Ende.“

„Das Stress-Niveau ist deutlich angestiegen“

Die Problemlage in der Paar- und Familientherapie in der Corona-Zeit sei breit gestreut. Sorge um den Arbeitsplatz, Kurzarbeit, Einschränkungen bei den Freizeitaktivitäten, das ungewohnt häufige Zusammenhocken zuhause – „das Stressniveau ist deutlich angestiegen. Dann kommt es noch zu Missverständnissen, Aggressionen kommen hoch“, weiß Grieger um den Domino-Effekt. Dazu hat sich das Zusammenleben mit den Kindern verändert, weil auch diese in einen anderen Alltag gestürzt worden seien.

Vermehrt würden nun Beratungen nachgefragt, konkrete Zahlen gebe es noch nicht. Aber die Awo rechne mit einem deutlichen Anstieg an Hilfesuchenden. Kitten könne man nichts, aber versuchen zu vermitteln und im Fall einer Trennung auch den Umgang mit Kindern zu begleiten. Wichtig sei zu beleuchten, wie sehr die Corona-bedingten Einschränkungen und Bedingungen Schuld an den aktuellen Problemen seien. So würde deutlich, dass man vielleicht nachsichtiger sein sollte. Bei einigen Beziehungen sei die Rote Linie jedoch schon überschritten. „Häusliche Gewalt nimmt auch zu“, weiß Grieger.

Auch bei einigen getrennt lebenden Elternteilen liegen gerade die Nerven blank, weiß Ina Hauer-Zimmermann, Leiterin des Diakonischen Werkes Gifhorn. Die Einrichtung bietet Hilfe im Bereich „Gerichtsnahe Trennungs- und Scheidungsberatung“. „Der Corona-Bonus hat für richtig viel böses Blut gesorgt. Wem steht der Bonus zu, war oft die Streitfrage.“ Oder aber der Zank ums Umgangsrecht eskalierte. Dabei gebe es da rechtlich ganz klare Regeln: Niemand kann mit dem Hinweis auf Corona den Kontakt zwischen Kind und getrennt lebendem Elternteil verhindern.

Streit um den Corona-Bonus ist keine Seltenheit bei getrennt lebenden Eltern

Weshalb es gerade bei vielen Beziehungen knirscht, ist für Ina Hauer-Zimmermann klar: „Es fehlt an gewohnten Ventilen. Da wird es für manche zu viel und zu nah – ein Phänomen, das wir sonst nach Urlauben erleben.“ Auch ältere Paare seien gerade von der Corona-Krise zunehmend belastet, ergänzt Ina Hauer-Zimmermann. Als kirchliche Einrichtung sei in der Beratung wichtig, Hoffnung zu vermitteln. Deshalb freut sie sich auch über jeden, der an der großen Plakatwand auf dem Parkplatz des Kirchenzentrums im Steinweg stoppt. Motto des Plakats: „Nicht abgesagt“. Da habe ich schon viele Menschen beobachtet, die das Plakat fotografiert haben.“

