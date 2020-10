Gifhorn

Auch wenn der Stadt wegen Corona Steuereinnahmen in Millionenhöhe wegbrechen, sollen darunter wichtige Bereiche wie Bildung, Kita und Infrastrukturprojekte nicht leiden. Trotzdem: Ohne Neuverschuldung wird es nicht gehen. Der Kreditbedarf im Finanzhaushalt erhöht sich um 920 000 Euro auf rund 11,7 Millionen Euro. Die Mehrheit des Rates befürwortete die strategische Ausrichtung der Finanzplanung, kleine Kritikpunkte kamen jedoch auch zur Sprache. Die Stadt könne besser dastehen, wenn die Kreisumlage nicht so ein Loch reißen würde, schoss Rüdiger Wockenfuß (Grüne) gegen den Kreistag. Wichtig für ihn: Bürgern drohe mit dem geschnürten Paket keine Steuererhöhung. Was Stefan Marzischewski-Drewes ( AfD) anders einschätzte. Die Stadt mache „nicht wenig Schulden“, da würden Steuererhöhungen drohen.

„Wir haben gut zusammen gehalten in dieser schwierigen Zeit“

In den Nachtragshaushalt floss auch noch die Summe von 5000 Euro ein. Die Mehrheitsgruppe hatte einen entsprechenden Antrag eingebracht, der beinhaltet, dass bis Jahresende an den Samstagen Parken in Gifhorn gratis ist, sondern auch Busfahren. Die ULG wollte diese Kosten vom Handel bezahlt wissen, fand mit dieser Idee jedoch keinen Gefallen im Ratsrund. Künftig soll jede Fraktion, die einen Antrag stellt, auch die Kosten des Vorhabens beziffern. Dem Antrag der Mehrheitsgruppe wurde zugestimmt. Bürgermeister Matthias Nerlich nutzte zum Schluss der Debatte um den Haushalt die Gelegenheit und dankte Mitarbeitern und Ratsfraktionen: „Wir haben gut zusammen gehalten in dieser schwierigen Zeit.“

Parken in der Gifhorner Innenstadt: In der rot gekennzeichneten Fläche wird's ab Mitte November teurer, blau sind zwei der kostenlosen Parkplätze markiert. Quelle: Catherine Sydow Archiv

Seit Anfang des Jahres stand die Erhöhung der Parkgebühren im Raum, die Satzung konnte wegen Corona noch nicht in Kraft treten. Nun geht alles seinen formal korrekten Gang. Das bezweifelte AfD-Ratsherr Marzwischewski-Drewes. Was ihm eine Schelte von Ulrich Stenzel ( SPD) einbrachte: „Ich möchte Sie bitten, nicht so demagogisch zu arbeiten.“ Mehrheitlich stimmte der Rat dafür, dass ab 15. November die stündliche Parkgebühr von 0,50 auf 1 Euro erhöht wird.

Klimaschutz-Szenario beim Leitbild Mobilität beschlossen

Den ÖPNV sowie Fuß- und Radverkehr mehr in den Fokus nehmen - das soll nun im Leitbild Mobilität der Stadt verankert werden. Mit großer Mehrheit stimmten die Politiker für diese Strategie. Einzelne Bausteine werden nach und nach in die Beratung gehen. AfD-Vertreter Robert Preuß sprach sich dagegen aus, Klimaschutz städtisch zu verankern bei der Verkehrspolitik. Was im scharfe Kritik einbrachte, unter anderem von Rüdiger Wockenfuß (Grüne). Diese Position sei „ideologischer Müll“.

Beschluss: Gifhorn soll NS-Zeit intensiv aufarbeiten

Intensiv diskutierten die Fraktionen auch darüber, ob Straßen, deren Namensgeber in irgendeiner Form fürs NS-Regime aktiv waren, umbenannt werden sollen. Zum Schluss gab es eine knappe Mehrheit für den Vorschlag der Verwaltung, erst einmal alles beim Alten zu belassen. Sollten neue Erkenntnisse über das Tun einzelner Personen vorliegen, sollen Straßen neue Namen erhalten. Einstimmig votierte der Rat, dass in Gifhorn die NS-Zeit weiter aufgearbeitet wird und es eine Richtlinie zur Vergabe von Straßennamen geben soll.

Von Andrea Posselt