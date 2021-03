Gifhorn

Nach dem wochenlangen harten Corona-Lockdown gibt es seit dem 8. März wieder einige Freiheiten mehr. Vor allem der Handel atmete auf, aber auch viele Bürger freuten sich, dass es in einigen Bereichen einen Schritt weit in Richtung Normalität ging. Die Lockerungen wurden aber auch vielfach abgelehnt mit Blick auf die kaum sinkenden Infektionszahlen sowie die Mutationen. Die AZ wollte in einer Online-Umfrage wissen, was ihre Leser von den Lockerungen halten.

Eine Woche lief die Umfrage auf der Internetseite der Aller-Zeitung, 335 AZ-Leser nahmen teil. Und das Ergebnis ist eindeutig: Es gibt eine Mehrheit von nicht ganz zwei Dritteln der Teilnehmer, die sich gegen die jetzigen Lockerungen ausgesprochen haben. „Angesichts kaum sinkender Infektionszahlen ist es noch zu früh für Lockerungen“: Auf diese Antwortmöglichkeit klickten insgesamt 207 Teilnehmer und damit 61,8 Prozent. Weitere sechs Teilnehmer, als 1,8 Prozent, sind der Ansicht, sie könnten sich „dazu keine fundierte Meinung bilden.“

Für 32,5 Prozent der Befragten kommen die Lockerungen zu spät

Maximal fünf Personen aus zwei Haushalten dürfen sich wieder treffen, Paare zählen generell als ein Hausstand – wenn die 7-Tage-Inzidenz in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an drei aufeinanderfolgenden Tagen unter 100 liegt. Sinkt die Corona-Inzidenz unter 35, sind sogar Treffen von bis zu zehn Personen aus drei Haushalten erlaubt. Kinder bis 14 Jahre kommen jeweils hinzu. Bei einer Inzidenz unter 100 ist „Individualsport alleine oder zu zweit und Sport in Gruppen von bis zu zwanzig Kindern bis 14 Jahren im Außenbereich“ wieder erlaubt. Sinkt die Inzidenz unter 50, ist kontaktfreier Sport in kleinen Gruppen im Freien ab möglich. Kunden im Einzelhandel können nach den jüngsten Lockerungen nach Terminbuchung ins Geschäft kommen – das sogenannte Click & Meet. Fahr- und Flugschulen sowie Buchläden sind geöffnet, ebenso Friseure und körpernahe Dienstleistungsbetriebe wie Kosmetikstudios. Wieder Öffnungsmöglichkeiten – wenn auch eingeschränkt – für Galerien, Zoos, Museen, Gedenkstätten: „Die Lockerungen kommen gerade noch rechtzeitig“, sagen 13 Teilnehmer (3,9 Prozent).

Fast ein Drittel der Umfrage-Teilnehmer sieht das allerdings anders. Für 109 von ihnen – 32,5 Prozent – kommen die „Lockerungen wirtschaftlich und mental viel zu spät.“ Sie argumentieren dazu: „Handel und Gastronomie sind angeschlagen – und die Schulkinder auch schon zu lange daheim.“ Und das wird für einige Bereiche auch noch so bleiben. Theater, Kinos, Konzert- und Opernhäuser sollen erst ab dem 22. März öffnen dürfen. Ebenso die Außengastronomie bei einem Inzidenzwert unter 100, mit Lockerungen für die Innengastronomie wird nicht vor April gerechnet.

So steht es bei den Schulen und Kitas

Aber auch viele Schüler sind mit den Lockerungen noch nicht wieder im Präsenzunterricht. Grundschüler nehmen zwar seit 8. März im Wechselmodell wieder am Präsenzunterricht teil, Schülerinnen und Schüler der Jahrgänge fünf bis sieben sowie der zwölfte Jahrgang kehren im Wechselmodell erst am 15. März an die Schulen zurück – und alle anderen erst ab dem 22. März. Krippen, Kindergärten und Horte sind inzwischen wieder grundsätzlich geöffnet und bietet einen Regelbetrieb; allerdings dürfen die Gruppen nicht gemischt werden. Auch diese Regelung gilt nur bei einer mindestens dreitägigen Inzidenz von unter 100.

Von Thorsten Behrens